Tekst og bilde er fra en benk i Mjøndalen for nesten nøyaktig tre år siden - men er kanskje like aktuell i dag i forbindelse med søndagens kamp mellom Mjøndalen og Start.

I går kjørte vi bil fra Hamar til Flekkerøy, via Kongsberg, med svigermor i bilen. Hun er den snilleste svigermora jeg har, men det er uansett en lang tur. Underveis måtte vi derfor ha to-tre pauser, og av alle steder på denne jord ble en av pausene på en Shell-stasjon i Mjøndalen. I en Start-blogg skrev jeg at hvis du havner i Mjøndalen, da har du garantert kjørt feil. Men ingen regel er som kjent uten unntak.

Jeg ble sittende å fundere i veikanten på E 134, for det var ikke så mye annet å finne på langs Drammenselva en tidlig lørdag ettermiddag i juli. Hva er det med dette stedet med 8-9.000 innbyggere som mer eller mindre har vært en del av norsk toppfotball siden 20-tallet? Og som har fostret så mange fotballpersonligheter.

Paul Richardsen skrev teksten fra denne benken i Mjøndalen. Foto: Privat

Det er sikkert mange svar på det, men jeg tror at stolthet, samhold, tradisjon, kontinuitet, jordnærhet, lokal forankring, litt galskap og ikke minst hardt arbeid er nøkkelordene.

For meg er Brede Skistad det aller beste eksempelet på Mjøndalens sjel, spilleren som tok sølv med Mjøndalen i 1976, og treneren som satte uutslettelige spor etter seg i Start og norsk fotball på 90-tallet. Nå er det de lokale heltene Vegard Hansen og Kenneth Karlsen som styrer MIF-skuta, og de har i mange år styrt den på en imponerende god måte.

Når Mjøndalen, med sine begrensede økonomiske ressurser, får til det de gjør, så må vel Start klare å begrave OBOS-spøkelset for godt. I mer enn 20 år har Start hatt flere opp- og nedturer enn Reber Schindler, men nå er det på tide at heisen stopper i toppetasjen. Og blir der. Start skal selvfølgelig også til cupfinalen, selv om det til nå har vist seg å være vanskeligere å komme dit enn for en kamel å gå gjennom et nåløye.

Etter en halvtimes funderinger i Mjøndalen reiste jeg derfra med dyp respekt, og hvis du havner i Mjøndalen har du garantert kjørt riktig. Mjøndalen Cellulosefabrikk ble nedlagt i 1977, men de kjenner fremdeles lukten av sagmugg. Ingenting lukter bedre enn det!