Det er klart etter at hun vant sin kvartfinale mot ungarske Zsofia Arloy i Tokyo fredag morgen norsk tid.

Etter som begge de tapende semifinalistene får bronse, er sørlendingen altså allerede sikret medalje - men det kan bli både bronse, sølv og gull.

Dahlen hadde tre matchballer i første sett, men tapte fire baller på rad. Det ble et ekstremt dramatisk sett som hun til slutt vant 14–12.

30-åringen storspilte i det andre settet og gikk rett i 6–1-ledelse. Hun vant til slutt settet med 11–6.

Aida Husic Dahlen ledet klart fra start også i det tredje settet, men ungareren snudde til 6–4. Sørlendingen kom likt på 8–8 - men Arloy servet settet hjem til 11–9. I det fjerde settet var det ingen tvil hvem som var best, og Dahlen vant 11–5.

Hennes største meritter fra før er EM-gull i 2015 og 2017, VM-sølv i 2014 og bronse i 2018.

Etter å ha debutert i 2012, hadde hun store ambisjoner for Paralympics i 2016 - og det ble et tårevått farvel med Rio da hun måtte si takk for seg etter to tap.

– Det var skuffende, sier hun i dag.

– Jeg har blitt mye bedre på plassering av ballen siden den gang. Jeg har også blitt flinkere til å jobbe med skru fremfor tempo. Jeg har dessuten blitt mye bedre fysisk.

Lille Aida kom til verden i Sarajevo like før krigen brøt ut på begynnelsen av 1990-tallet. Foreldrene følte trolig at de ikke ville klare å ta vare på henne. Hun ble forlatt på et sykehus i den bosniske hovedstaden. Den vesle jenta manglet venstre underarm og venstre fot.

Som tre-åring ble hun sendt til et rehabiliteringssenter i Igalo i Montenegro. Og det var der historien om Aida og Norge startet. Dit kom nemlig Lars Dahlen fra Kristiansand. Han skulle jobbe på institusjonen. Aida var den eneste som bodde der fast. Alle de andre kom inn for kortere opphold.

Etter et familieråd med kona Anne Tove og datteren Maria bestemte de seg for å adoptere Aida, og sånn hadde det seg at hun ble sørlending i mars 1997.

Hun studerer til daglig idrettspsykologi på idrettshøgskolen.

– Jeg vil lære om hvordan det fungerer mentalt i idretten. Etter hvert vil jeg kunne hjelpe andre også.

– Det mentale er en viktig del av gamet. Selv er jeg ganske temperamentsfull, og det kan være både en styrke og en svakhet. Jeg har mer temperament enn de fleste.