Holger Rune (19) hevder at Casper Ruud (23) oppførte seg meget ufint i garderoben etter kvartfinalen i French Open.

– I garderoben skal han og teamet hans passere meg. De i teamet hans er egentlig veldig hyggelige, men så går han rett bort til meg og skriker «JAAAA» opp i ansiktet mitt, sier Rune til Ekstra Bladet.

19-åringen markerte seg underveis i kvartfinaleoppgjøret med utbrudd og tilsynelatende dårlig oppførsel. Ruud var kritisk til Runes oppførsel, og uttalte til VG etter kampen at det danske stortalentet burde «vokse opp».

Men Rune har altså en noe annen versjon, og mener seansen i garderoben viste en annen side av Ruud enn det man ser ute på banen:

– Jeg tenkte bare «Hva faen driver du med?!» Du kan juble på banen alt du vil og være glad. Jeg gjør det selv når jeg vinner. Men det er så dårlig stil, ha litt respekt.

– Det er rett og slett ren løgn, sier Ruuds far og trener, Christian, til NRK.

Overfor danske B.T. slår Runes mor Aneke tilbake mot påstandene fra Christian Ruud.

– Faren var der ikke da det skjedde, han hadde gått. Det var kun den fysiske trener eller behandler. Det var mens Holger ventet på dopingkontroll, så det kan ikke faren uttale seg om, sier mor Rune til B.T.

– En ting er at man roper opp i ansiktet på min sønn. En annen ting er at faren lyver til pressen. Det er grenseoverskridende atferd, sier hun.

Ifølge NTB vil ikke Christian Ruud svare på anklagene fra mamma Rune.

På Instagram erkjenner Rune at han må jobbe med temperamentet.

– Det krever bedre kontroll over følelsene sine for å vinne. Jeg er klar over det og skal forbedre meg, skriver dansken.

– Mye drama

Ruud møter kroatiske Marin Cilic i semifinalen etter å ha slått Rune med sifrene 6–1, 4–6, 7–6, 6–3. Det var tydelig dårlig stemning mellom Ruud og Rune gjennom store deler av kampen, og Ruud ristet oppgitt på hodet da den danske tenåringen motvillig takket for kampen.

Etterpå forklarte Rune den seansen med at han ikke orket å klemme på Ruud fordi han var så usportslig i løpet av kampen og «snakket til meg om og om igjen».

– Jeg skal ikke stå her og si at han oppfører seg dårlig, men det er mye rop og skrik og litt mye drama til tider. Han får det til å funke, så han kommer nok ikke til å stoppe med det, sa Ruud til VG i Paris i natt.