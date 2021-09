Gabriel Jesus sørget for perfekt City-revansje etter finaletapet i Champions League

Etter enormt press fra Manchester City satt scoringen åtte minutter ut i andre omgang. Gabriel Jesus fikk ballen i feltet, og satte ballen i mål via Jorginho.

Dermed sørget den ofte kritiserte brasilianeren for en perfekt revansje etter tapet mot samme motstander i Champions League-finalen i mai. Samtidig sendte han Manchester City foran de mørkeblå fra hovedstaden på tabellen.

– Jeg fikk snudd meg, og fyrt av. Med litt flaks gikk den i mål. Vi visste at vi møtte et av de beste lagene i Europa, men vi spilte veldig bra og vant kampen, sier matchvinneren til BT Sport.

– Jeg er så stolt. Vi har klart det på Stamford Bridge mot den regjerende Champions League-vinneren. Vi har vært fantastiske sammen. Det gjør meg stolt, litt for meg selv men spesielt for klubben, sier Manchester City-manager Pep Guardiola til BT Sport.

Både Chelsea og Manchester City står nå med 13 poeng, i likhet med Liverpool og Manchester United. Liverpool har én kamp mindre spilt enn de tre andre på toppen av Premier League-tabellen.

– Vi er skuffet over resultatet. Det var ikke vår beste kamp. Spesielt i første omgang var det vanskelig å komme seg ut. Vi skapte ikke muligheter og mistet ballen for enkelt. Etter scoringen hadde vi en positiv reaksjon, men det var ikke nok til å få med seg noe fra kampen, sier Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta til BBC.

Gjestene fra Manchester tok tak i kampen fra start, og dominerte i banespillet. De klarte likevel ikke å spille seg til noen gode muligheter, mot et hjemmelag som lå lavt og ventet på overganger.

Utenom et par skudd fra distanse, ofte ved Kevin de Bruyne, var det ikke mye å notere om mulighetene til Manchester City. Chelsea hadde heller ingen store målsjanser, men muligens den største nesten-muligheten i omgangen da Timo Werner skøyt i blokken fra godt hold.

Manchester City fortsatte å presse etter hvilen, og da tok det ikke lang tid før den endelig satt. Jesus fikk ballen i feltet, vendte om, før han fyrte av. Ballen gikk via hælen til Jorginho, og en utspilt Edouard Mendy i Chelsea-målet måtte se at ballen trillet inn til høyre for seg.

Etter scoringen måtte Chelsea løfte seg, og det åpnet kampen helt. Like etter fikk Jack Grealish en stor mulighet, som ble reddet mesterlig av Mendy.

Chelsea gikk kort tid etter opp i angrep, og Romelu Lukaku satte ballen i mål. Dessverre for vertene ble målet annullert siden Kai Havertz fikk ballen i offsideposisjon i oppbyggingen av angrepet.

Et drøyt minutt senere fikk Jesus muligheten til å doble ledelsen, men forsøket ble reddet på streken av Thiago Silva.

Chelsea prøvde å få inn en utligning på tampen, men det var i stedet Grealish og Aymeric Laporte som fikk de største mulighetene. De sjansene satte de ikke, men et godt Manchester City-forsvar sørget for at de kan reise hjem med tre poeng i bagasjen.

VG oppdaterer saken!