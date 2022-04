31-åringen tar over som landslagstrener for Denise Herrmann og de tyske skiskytterkvinnene - en jobb som Florian Steirer har hatt de siste fire årene.

Sverre Olsbu Røiseland, som er gift med Marte Olsbu Røiseland, har de siste fem årene jobbet som trener for kvinnenes utviklingslandslag i Norges Skiskytterforbund. Avtalen hans med det norske forbundet gikk ut etter denne sesongen.

– Jeg har jobbet fem år i Norge i en veldig spennende jobb ved å bygge opp et nytt rekruttlandslaget på damesiden. Det har vært spennende, veldig moro og med en fin gjeng. Den nye jobben er veldig spennende. Det er en utfordring og noe nytt som vil hjelpe meg til å bli en enda bedre trener og gi ny erfaring. Det er selvfølgelig stort å bli spurt om å jobbe med en av de store nasjonene i skiskyting, sier Sverre Olsbu Røiseland til VG.

Kona er naturlig nok glad på mannens vegne.

– Jeg er bare kjempestolt av Sverre som får en slik mulighet! Å bli hentet til en så stor skiskytternasjon er bare vanvittig stort, og jeg gleder meg veldig på Sverre sine vegne. Så synes det er veldig fortjent, sier Marte Olsbu Røiseland.

Mens ektemannen har tatt et nytt karrierevalg frem til etter OL i 2026, har Marte Olsbu Røiseland fortsatt ikke bestemt seg for om hun fortsetter skiskytterkarrieren eller ei. Den avgjørelsen vil hun ta i nærmeste fremtid.

Støttespiller

Sverre Olsbu Røiseland er tidligere skiskytter og har naturlig nok vært Martes viktigste støttespiller i en årrekke. De to møttes på skiskytterlinjen på Sigdal videregående skole.

I Tyskland får den norske treneren Felix Bitterling som øverste sjef. De to kjenner hverandre godt ettersom Bitterling har vært sportsdirektør i det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, i nesten 13 år. Formelt tok 44-åringen over som sjef for de tyske skiskytterne fra 1. april.

Uros Velepec (54) fra Slovenia tar over som ny herretrener. Han og Olsbu Røiseland skal jobbe med hovedtrener Kristian Mehringer.

Olsbu Røiseland tar over et landslag hvor Denise Herrmann hevdet seg best denne sesongen. 33-åringen tok OL-gull på normaldistansen i Beijing, vant én verdenscupseier og var tre ganger på pallen. Herrmann, som ble nummer seks i verdenscupen totalt, har også sagt at hun vil se an hva slags trenerløsning det tyske forbundet kommer opp med før hun bestemmer seg for å fortsette.

Nå valgte DSV å gå for en nordmann. Han får også jobbe med Vanessa Voigt (24) som ble nummer 13 i totalcupen og Franziska Preuss (28) som ble tredje beste tysker med sin 21. plass i sammendraget.

Til tross for manglende resultater de siste sesongene er skiskyting fortsatt den mest populære vintersporten i Tyskland.