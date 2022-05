Å se Premier League neste sesong blir omtrent like dyrt som hos TV 2.

NENT Group tar over Premier League-rettighetene kommende sesong og vil vise dette på sine kanaler og streamingtjenesten Viaplay.

Nå er det klart at det kommer til å koste 649 kroner i måneden for pakken «Viaplay Total» som gir tilgang til Premier League og alle andre rettigheter og filmer/serier.

TV 2 Play har denne sesongen tatt 669 kroner i måneden for å se Premier League - før et priskutt nå på tampen av inneværende sesong til 349 kroner.

TV 2s prisøkning på nesten 30 prosent før denne sesongen fikk kritikk, men nå er det altså klart at prisen hos Viaplay blir omtrent like høy fra 6. august.

TV 2 vil neste sesong fortsatt ha rettigheter til landskamper, La Liga og Champions League, mens de overtar Eliteserien fra Discovery i 2023. Man kan se eliteseriekampene på TV 2-play også denne sesongen. Pakken på dette koster nå 359 kroner.

Noen av NENT Groups rettigheter Premier League (fra neste sesong)

Internasjonal vintersport - inkludert VM i nordiske grener og alpint

Bundesliga

Formel 1

Mye håndball - inkludert EM, VM og Champions League

Europa League og Europa Conference League

Internasjonal kampsport Viaplay vil tilby to streaming-pakker: «Viaplay Total»: 649 kroner i måneden - med Premier League «Viaplay Medium»: 349 kroner i måneden - alle sportsrettigheter utenom Premier League

Viaplay vil også tilby en pakke kalt «Viaplay Medium» med alle rettigheter utenom Premier League til 349 kroner i måneden - en økning på 20 kroner. Prisen på denne pakken er nå 329 kroner og kalles for tiden «Viaplay Total».

Kunder som nå har «Viaplay Total» vil bli automatisk overført til den nye «Viaplay Medium» uten Premier League - og man kan selv bytte til «Viaplay Total» med Premier League.

– Vi som skal jobbe med å lage best mulig innhold før, under og etter kampene står nå og spinner i startblokkene. Verdens heftigste sportsrettighet fortjener også å bli behandlet på verdens beste vis, og vi jobber nå intenst for å være klare, sier Kristian Oma, sportssjef i NENT Group.

NENT Group lanserer også fem nye linære premium-kanaler som skal sende Premier League på TV.

«For kundene som kjøper Premier League gjennom én av våre samarbeidende TV-distributører vil de i tillegg til disse fem Premier League-kanalene også få fire V sport-kanaler samt Viaplay Film & Serier inkludert i sin pakke. Vår anbefalte månedspris er også her kr. 649, men endelig pris ut til sluttkundene er det imidlertid den enkelte TV-distributør som bestemmer», heter det i en pressemelding.

Det er lavere enn hva TV 2 har tatt (899 per måned), ifølge Kampanje.

NENT Groups Premier League-team er ikke ferdig sammensatt, men det er klart at Kasper Wikestad (kommentator), Roar Stokke (kommentator), Gunnhild Toldnes (programleder), Ørjan Bjørnstad (programleder), Jonas Berg-Johnsen (reporter), Jan Åge Fjørtoft (ekspert) og Lars Tjærnås (ekspert) skal bidra.

Tidligere torsdag ble det klart at NENT Group og VGs rettstvist om videoklipp fra sportsrettigheter endte i forlik. NENT Group og VG har også inngått et samarbeid som gir VG eksklusive rettigheter til å vise klipp fra NENT Groups sportssendinger.

PS! Serie A og Coppa Italia ser du på VG+Sport.