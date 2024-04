Han kan nemlig få en rolle i United-forsvaret i dagens kamp mot Coventry City.

– Vi har noen problemer, sa United-manager Erik ten Hag på fredagens pressekonferanse, uten å spesifisere hvilke spillere som sliter med skader.

Ifølge avisen Manchester Evening News har blant annet midtstopperen Louis Jackson blitt tatt ut i Manchester Uniteds tropp til FA-cupens semifinale søndag. Championship-laget Coventry City står på motsatt banehalvdel på Wembley.

Louis Jackson Manchester United

Den skotske tenåringen kom til Manchester United i januar 2021, og spilte som 16-åring en sentral rolle da klubben vant finalen i FA Youth Cup.

– Harry Maguire spilte mot Bournemouth, men han slet. Han hadde en liten skade og har ikke trent så langt denne uken, men er nå tilbake. Vi forventer at han er tilbake i trening i dag og at han vil være tilgjengelig for søndagen, sa ten Hag fredag.

Willy Kambwala, Sofyan Amrabat og Mason Mount var ikke med da United gikk om bord på toget til London fra Stockport stasjon lørdag ettermiddag.

Fraværet av Kambwala kan bety at Casemiro må spille midtstopper, slik han gjorde i ligacupkvartfinalen mot Burnley forrige sesong. Kambwala har spilt 90 minutter i Uniteds to siste kamper.

Raphaël Varane, Victor Lindelöf, Lisandro Martníez, Jonny Evans, Luke Shaw og Tyrell Malacia er også fortsatt ute med skader.

Nevnte Jackson, Harry Amass (17), Habeeb Ogunneye (18) og Ethan Wheatley (18) er alle ventet å bli tatt med i Uniteds 20-mannstropp til kampen, ifølge avisen. Ingen av akademispillerne har debutert for A-laget ennå.