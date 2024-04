Julian Alvarez skjøt først og scoret. Så bommet veteranen Luka Modric på Real Madrids første straffe – tidlig ledelse til City.

Men hjemmelagets Bernardo Silva lobbet ballen rett i favnen til Madrid-målvakt Lunin og Jude Bellingham kunne utligne til 1–1.

Og da Mateo Kovacic bommet på Citys tredje, sendte Lucas Vázquez gjestene i føringen.

Phil Foden scoret for City, Nacho for Real Madrid og da måtte målvakt Ederson (!) sette inn Citys femte.

Det gjorde han, men midtstopper Antonio Rüdiger kunne avgjøre for Real Madrid.

Den tyske midtstopperen beholdt roen og scoret via stolpen. Champions League-spesialisten over alle Real Madrid er videre og møter Bayern München i semifinale.

Manchester City, de regjerende trippelmesterne, er ute.

1 / 13 Rüdiger jublet vilt etter å ha avgjort straffedramaet.

























– Vi holdt en oppvisning i forsvarsspill, både individuelt og som kollektiv. Det er en så lykkelig følelse, sier Real Madrid-stoppperen Nacho Fernandez.

Spanjolen sier at de ikke er vant til å måte slite på den måten.

– Jeg får gåsehud av å snakke om det. Vi begynte ikke straffene på en god måte, men vi er en stolt gjeng. Vi viste det og det ble en magisk kveld.

Kampene mellom Real Madrid og Manchester City er moderne klassikere, og man må spørre seg om man har en bedre rivalisering i Champions League for øyeblikket.

For en dramatikk. Og Erling Braut Haaland fikk ikke engang være med da det hele skulle avgjøres.

Han ble byttet av før ekstraomgangene.

Det meldes enkelte steder at han haltet av, og det så ut som han slet med noe på et tidspunkt i annen omgang. Årsaken til byttet er ennå ikke kjent, nordmannen viste ingen tegn til negativ reaksjon over å ha blitt byttet ut.

Etter kampen gikk han rundt på banen og støttet lagkameratene som hadde tatt straffer. Inn i spillertunellen gikk han med armen rundt Silva, en av de som bommet.

Det er et av Haalands største nederlag i karrieren, definitivt det største siden han kom til Manchester City for snart to år siden.

HER SATT NÅ HAALAND: Det er ikke kjent om Haaland ble byttet ut grunnet skade eller taktiske årsaker. Foto: Mike Egerton / Pa Photos / NTB

Manchester City lå under en god time etter City-nemesisen Rodrygos tidlige kontringsmål, men så: Kevin De Bruyne plukket opp returen og banket ballen i nett-taket.

Det så ut til å kunne bli den kvelden da belgieren ga nytt håp etter en time med stadig økende frustrasjon.

Hele timen de lå under, hele timen de så ut til å kunne ryke ut av turneringen, var de dominerende. Det tok kanskje ubehagelig lang tid for hjemmefansen, men sjansene ble større og større, til slutt var de uunngåelige.

De Bruyne burde fullbyrdet snuoperasjonen like etter, men trener Pep Guardiola holdt seg til hodet da ballen fløy over.

Haaland kunne avgjort det hele på kampens aller siste berøring, men han ble mer truffet enn noe annet. Han blåste ut i frustrasjon da ballen gikk over, ekstraomgangene ble et faktum.

REDDET CITY: Det gikk lenge mot et smertefullt tap, så dukket Kevin De Bruyne opp og frelste City. Foto: Molly Darlington / Reuters

Haaland kom til tre sjanser i første omgang, én av dem virkelig god – headingen virket perfekt, men ble hindret av tverrliggeren.

Det var det nærmeste han kom i løpet av de nitti minuttene.

Foto: Adam Vaughan / EPA

En viktig del av kampplanen var nettopp å sette opp Haaland til å avslutte på hodet. Men han har ikke scoret med hodet siden 3–0-seieren over Manchester United i oktober, og gjorde det ei heller i kveld.

Og den ellers så Haaland-lojale hjemmefansen hadde tilløp til mishagsytringer da han bommet på et tilsynelatende enkelt mottak.

I den andre omgangen ble han mer nøytralisert. Så nøytralisert at The Guardians journalist foreslo å bytte ham ut, han ble til slutt hørt.

På fire kamper mot Real Madrid i City-drakten har Haaland null mål.

Og til sist viste Real Madrid sin storhet i denne turneringen, det er ikke uten grunn de har 14 titler – soleklart flest av alle.