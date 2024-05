Ylinn Tennebø sendte Oslo-laget i føringen allerede etter to minutter. Karina Sævik hadde målgivende på fulltrefferen og doblet ledelsen fra straffemerket ti minutter før pause.

Olaug Tvedten sørget for 3-0-ledelse et kvarter etter hvilen. VIF står med full pott etter seks serierunder, og ligger tre poeng foran Rosenborg. Trønderne har heller ikke tapt en kamp enda, men har spilt én kamp mindre. Søndag venter Brann på bortebane for Rosenborg.

Stabæk lekte seg mot Lyn og vant hele 7-1 på Kringsjå. Bærumslaget ledet 1-0 til pause, men scoret ytterligere seks mål etter hvilen.

Arna-Bjørnar ligger helt nederst med ett fattig poeng, og måtte tåle et nytt tap mot Røa lørdag. Oline Fuglem sendte Røa i føringen etter elleve minutter. Julie Klæboe la på med to scoringer etter hvilen, før Ragne Svastuen fastsatte resultatet til 4-0 i sluttminuttene. Oslo-laget innehar 3.-plassen på tabellen foreløpig.