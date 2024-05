Klokken er halv elleve søndag kveld. Promillen daler og energinivået på toget er på bånn etter snart åtte timer med reise.

Flere av Arsenals mest lidenskapelige supportere sitter slitne på vei hjem fra en av årets lengste borteturer.

Reisen til Newcastle i nord ble et sjeldent lyspunkt i lagets tittelkollaps. Men så piper det i telefonen, og alt snus på hodet.

Det er Martin Ødegaard som ringer. Nå tar det helt av.

– Mange fotballspillere hadde aldri gjort det. Han hadde nettopp kommet hjem, ville sikkert slappe av og se på TV og det var sent på kvelden, sier Zak.

– Likevel satte han av tid til å prate med oss. Det viser hvilken bra fyr han er. Vi snakker om det fremdeles, et helt år senere.

Livslange supportere som Zak mener knapt noen har vært mer innflytelsesrik i gjenreisingen av Arsenal enn hovmesteren fra Drammen.

Men reisen dit har vært kronglete.

15 år gammel er Martin fra Drammen fotballtalentet med verden for sine føtter.

Verdens største fotballklubber ligger langflate etter den unge ballkunstneren.

I januar 2015 har han bestemt seg. 16 år gammel signerer han for Real Madrid – kanskje verdens største fotballklubb.

Overgangen fra det trygge lokalmiljøet i Drammen til en treningshverdag med verdensstjerner som Cristiano Ronaldo ble alt annet enn enkel for tenåringen.

Tiden i Spanias hovedstad ble en ørkenvandring.

16 år, fem måneder og seks dager gammel blir Martin fra Drammen tidenes yngste Real Madrid-spiller. Han byttes inn for selveste Cristiano Ronaldo. Foto: Foto: Daniel Ochoa de Olza, Ap

I januar 2021, midt i coronatiden, tar Arsenal sjansen og henter Ødegaard på lån.

Oppholdet blir ingen umiddelbar supersuksess, men Arsenal-manager Mikel Arteta ser noe spesielt i lysluggen fra Drammen. Han ønsker å kjøpe Ødegaard ut av kontrakten i Real Madrid – og får viljen sin.

– Jeg fulgte ham tett i Real Sociedad. Han er et stort talent, og i de riktige omgivelsene er jeg sikker på at han kan bli en suksess for oss, begrunnet Arteta valget.

Nå skyter karrieren fart. Ødegaard blomstrer for fullt under Artetas vinger.

Foto: Foto: Phil Noble, Reuters

Raskt blir han utnevnt som klubbens nye kaptein av Arteta og får en nøkkelrolle i laget.

Også utenfor banen går livet på skinner: Han finner kjærligheten med TV-profil Helene Spilling.

– Hun har absolutt hatt en god effekt på både livet og karrieren min, fortalte Ødegaard om betydningen av forholdet i NRK-serien «Drømmen om EM».

– Det er deilig å ha noen å dele alt med, som ser alt, som kjenner deg godt, kan nyte gode opplevelser sammen og hjelpe deg opp igjen når det går dårlig.

Foto: Instagram, odegaard. 98 / helenespilling

Som kaptein blir Ødegaard fort Arsenals hærfører.

Han dirigerer medspillere, oppildner fans og lagkamerater, og er budbringer for managerens viktigste instrukser.

I fjor, hans første sesong som kaptein, stormet Arsenal mot sin første Premier League-tittelen på 20 år – men snublet i innspurten.

– Det kommer til å svi resten av livet. Vi var veldig nærme å klare drømmen jeg har hatt siden jeg var veldig liten. Men vi må prøve igjen neste år, fortalte nordmannen om kollapsen til Viaplay.

En såret Arsenal-kaptein i 1–4-tapet mot Manchester City sist sesong som gjorde at Arsenal ikke lengre hadde tittelen i sine hender. Foto: David Klein, Reuters

Et år senere kan det sviende nederlaget revansjeres. Men det er ikke rom for noen feil.

Det er nærmest dødt løp i det intense tittelracet.

Som i fjor er superlaget City med sin norske stjernespiss Erling Braut Haaland hinderet for Arsenals første ligagull på 20 år.

Igjen står Ødegaard og Haaland, to kompiser som daglig holder kontakten gjennom sin Snapchat-gruppe med England-proff Sander Berge, midt i gulldramaet.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Begge de norske superstjernene er nominert til årets beste spiller i Premier League. Der Haaland stjal tittelen og overskriftene forrige sesong, kan historien få en annen slutt denne gangen.

Hvem ville du stemt på som årets spiller i Premier League? Martin Ødegaard Erling Braut Haaland En annen spiller

– Martin Ødegaard har definitivt vært en av Premier Leagues aller beste spillere i år, sier VGs fotballkommentator Vegard Aulstad.

Vegard Aulstad VG fotballkommentator

Aulstad var nylig til stede på Emirates Stadium for å besøke Arsenal i anledning serien VG tester Ødegaard-livet, og er ikke alene i sin hyllest av Ødegaard:

– Ødegaard spiller fortryllende for øyeblikket. I Premier League er han den beste i sin posisjon, mente anerkjente Gary Neville etter nordmannens herjinger for drøye to uker siden.

Gary Neville Fotballekspert og tidligere Manchester United-spiller

– Jeg er her hver eneste kamp, sier lokale Zak iført den gamle Arsenal-drakten sin.

Han reiser land og strand hele året, både i England og ute i Europa, for å synge, applaudere og motivere laget i sitt hjerte.

Zaks personlige historier med Arsenal-kaptein Ødegaard får han til å mene at nordmannen er blåkopien av den perfekte leder.

– Jeg møtte ham for ikke så lenge siden. I forbindelse med at ansiktskunsten på stadionveggene skulle avdukes, forteller Zak.

Både han og noen andre trofaste Arsenal-patrioter som har fått ansiktet foreviget på stadionveggen fikk komme på åpningen hvor Ødegaard var til stede.

– Han sa først noen ord til de oppmøtte, men det var måten han etterpå tok seg tid til alle og faktisk pratet med dem som var så fantastisk.

– Alle vet at Martin er en fremragende person og fotballspiller. Men skal han skrive seg inn i klubbhistorien for alltid trenger han et stort trofé, sier en av verdens mest kjente Arsenal-supportere, Robbie Lyle (51), til VG.

Det kan Ødegaard nå gjøre.

Og ingen vil bli gladere av å se Ødegaard løfte trofeet enn nevnte Robbie. Han er hjernen bak YouTube-sensasjonen Arsenal Fan TV.

– Jeg har fulgt klubben hele livet mitt. Datteren min sitter i etasjen under. Hun har aldri sett Arsenal løfte ligatittelen.

Han har heltestatus og er svært populær, Martin Ødegaard. I en av verdens største klubber blir det likevel bare småtteri hvis man drar frem navn som Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira og Tony Adams.

Foto: Foto: Max Nash, Ap

Men Arsenal-fansen ser ingen begrensninger for Martin.

– Det er ekstremt vanskelig å nå opp til disse navnene, men vet du hva?

– For å nå slik status må man vinne store trofeer. Og vinner vi ligaen i år så er han på god vei mot legendestatus allerede, mener Zak.

– Hvis Arsenal ender opp med å vinne første ligatittel på 20 år: Hvordan skal det feires?

– Det er vanskelig å forestille seg! Jeg er redd for å jinxe det, men det vil bli en vill natt.