Bekreftelsen kom dagen etter Klopps siste kamp som Liverpool-manager. Laget rundet av Premier League-sesongen med 2-0 over Wolverhampton hjemme på Anfield.

Samme ettermiddag tok Slot farvel med Feyenoord-fansen i Rotterdam. Den 45-årige nederlenderen flytter på seg for å gå løs på en av de største trenerjobbene i verden.

Liverpool skriver at kun arbeidstillatelsen mangler for at Slot skal være hundre prosent klar for å jobbe på Merseyside. Ifølge flere medier har han signert en treårskontrakt.

Slots inntreden i Liverpool har ikke vært en hemmelighet de siste ukene. Han har selv vært åpen rundt prosessen, og søndag begynte en munter Klopp å synge Slots navn i sin avskjedstale til Anfield-publikummet.

I Nederland er Slot kjent for å stå for en offensiv og energisk spillestil. Han ledet i fjor Feyenoord til serietittelen og fulgte i år opp med å vinne cupen.

Slot tok for to år siden klubben til finalen i conferenceligaen. Han leverte også sterke resultater som AZ Alkmaar-trener.

Liverpool kom tilbake som en maktfaktor under Klopps ledelse. Klubben vant Champions League i 2019, og året etter ble den en suveren Premier League-mester. Det var Liverpools første seriemesterskap på 30 år.