Resultatlistene ble nesten snudd helt på hodet i minuttene etter målgang i kvalifiseringen. Hauger, som kjørte inn til 13.-plass, hoppet plutselig til sjuendeplass og tok seg dermed inn blant topp ti. Det er viktig i Formel 2 all den tid rekkefølgen én til ti snus i sprintløpet. Hauger skal starte som nummer fire i lørdagens løp, mens han starter fra sjuendeposisjon søndag.

Mange førere ble straffet for å ha vært utenfor sperrelinjen under sine beste runder. Det tjente Hauger på.

– Det er ganske utrolig. Da har Hauger plutselig et godt utgangspunkt, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen. Han hadde minutter tidligere konkludert med at det kom til å bli en tøff helg for Hauger.

Hauger står med én pallplass denne sesongen. Sprintløpet i Italia starter 14.15 lørdag, mens hovedløpet avvikles søndag formiddag.

Den 21 år gamle bilføreren fra Aurskog er i år inne i sin tredje sesong i klassen under Formel 1.

Det er ingen hemmelighet at årets Formel 2-sesong blir helt avgjørende for hvilke muligheter som åpner seg videre for Hauger. En fjerde sesong på nest øverste nivå i Formel-sirkuset blir det nemlig ikke. For øyeblikket er 21-åringen på 3.-plass i sammendraget.

Da Hauger møtte pressen i februar før Formel 2-sesongen, understreket han at plan A er å vinne Formel 2-mesterskapet, og at det ikke fantes en plan B.

Aurskog-gutten tok steget opp i Formel 2-sirkuset foran 2022-sesongen etter å ha vunnet Formel 3 året før. I debutsesongen endte han på 10.-plass som Prema-fører, før han forflyttet seg til MP Motorsport foran fjoråret.

2023-sesongen endte med åttendeplass sammenlagt etter varierende resultater.