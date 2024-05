Kompensasjon for tapte inntekter:

Rødt vil kompensere klubber for tapte inntekter der foreldre ikke har råd til treningsavgift. Dette skal skje ved å opprette et fond med Oslo kommunes midler. Bevilgningene fra fondet skal kanaliseres gjennom Oslo-idrettskrets som skal fordele midlene. Da VG spør om hvor mye penger som skal være i et slikt fond, svarer Mobasheri et sted mellom 10–15 millioner kroner, og mener det kan være nok for å dekke tapene for disse klubbene.

Finansiere nøkkelfunksjoner i klubber i utsatte områder:

Rødt ønsker å finansiere de viktigste funksjonene i en breddeklubb i levekårsutsatte områder. Daglig leder, sportslig leder, trenerutvikler, frivillighetskoordinator vil alle hjelpe på aktiviteten, mener Mobasheri.

– Hvis Oslo kommune kan finansiere disse stillingene så har vi tro på at aktiviteten blir mer ordnet og de får mer ressurser til å følge opp barna og frivilligheten. Dette kan også gjøres gjennom et fond som ikke vil koste mange, mange millioner. Men nok til å dekke opp at folk ansettes fast i klubbene, kommenterer Mobasheri.

Strengt krav om kunstgressbaner med undervarme:

Mobasheri mener Oslo kommune må være mer offensive, betale for kostnaden for å oppgradere og bygge minst én kunstgressbane med undervarme i hver bydel.

I dag er det nemlig slik at flere ressurssterke klubber selv har bekostet et anlegg for undervarme på en kommunal bane i sitt område. Det er ikke tilfellet i mange bydeler.

– I Groruddalen er det per nå bare Kalbakken kunstgress som er en 11-er bane med undervarme betalt av kommunen. Denne banen skal dekke fire bydeler med 140.000 mennesker. Det er det minste Oslo kommune kan gjøre: Å bygge og drifte en kunstgressbane per bydel på østkanten slik at barna der også kan spille på vinteren. Det arbeidet må starte nå, sier Mobasheri.

Beskjeden til Oslo-idretten:

Det siste handler om å utfordre Oslo-idretten, sier Mobasheri. Han mener idretten også selv må ta tak i de mange utfordringene den har med tanke på sosial utjevning mellom klubbene som mål. Han vil nå se konkrete tiltak fra klubber som legges frem for politikerne for god og saklig diskusjon.