Playmakeren ser for seg at han kan være en viktig brikke for Norge helt frem mot år 2040.

– Nå tar jeg de stegene jeg vil ta. Jeg gjør det jeg forventer av meg selv. Jeg vil vise at jeg er en spiller landslaget kan stole på. Forhåpentligvis skal jeg være her i 10–15 år. Da gjelder det å være så god jeg kan med de spillerne jeg har rundt meg, sier bærumskaren som har gjort suksess i Elverum.

For to år siden ble han kåret til sesongens unge spiller i Champions League. Grøndahl var også på årets lag. Suksessen har latt vente på seg for Norge.

Men i EM-avslutningen mot Sverige i januar fikk han sjansen. Grøndahl dominerte og Norge slo den semifinaleklare naboen med 10 mål. Det fortsatte med åtte scoringer da OL-plassen ble sikret mot Ungarn i mars.

– Han var vanvittig god. Han har vært bra lenge og gradvis tatt seg inn i det, sier Jonas Wille.

– Vi gikk «all in» på ham. Hittil har det fungert veldig bra. Han har en spisskompetanse i kreativiteten, men han kan også være veldig direkte i spillestilen. Den kombinasjonen passer veldig bra. Vi vil ha både flyt og farlighet, forklarer landslagssjefen.

Norge gjorde en ny god kamp da Kroatia ble slått torsdag. Men Grøndahl fant ikke rytmen og gikk av Jordal Amfi uten scoringer.

Etterpå felte han en ganske nådeløs dom over eget spill.

– Jeg er skuffet over min egen innsats, men det er fortsatt ting jeg kan bygge videre på. Absolutt langt fra der jeg skal være. Jeg spiller opp de andre helt ok, men jeg kan bedre. De tekniske feilene jeg gjorde mot Kroatia skal ikke skje mot Danmark, lover Grøndahl.

Det danske mesterlaget kommer uten Mikkel Hansen og Niklas Landin til Oslo lørdag, men har unikumet Mathias Gidsel og superkeeper Emil Nielsen. Norge tapte med seks for Danmark i EM, og har ikke vunnet mot dem i mesterskap på 16 år.

AVSLUTTER: Tobias Grøndahl avslutter fem år i Elverum med sluttspillfinalene mot Kolstad senere i mai. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Danmark er uten tvil verdens beste landslag med den beste coachen. Vi må grave i det som skjedde i EM og lære av det, mener Grøndahl.

– Kan dere slå Danmark?

– Uten tvil. Hvis vi er i dytten kan vi slå alle landslag, svarer Grøndahl offensivt.

Etter EM-bronsen i 2020 har Norge spilt fem mesterskap uten å ta medalje. I sommerens OL får Norge et tøft gruppespill med både Danmark og Frankrike som motstandere.

– Vi har en tøff gruppe, men har muligheten til å nå en semifinale. Drømmen er selvfølgelig å nå gullet. Vi vet hvor vanskelig og marginalt det er. Men alle her har troen på at vi kan vinne OL-gull om vi er på maks, sier Tobias Grøndahl.

Til sommeren gjør han «danske» av seg. Etter fem år i Elverum flytter Grøndahl til Fyn for å spille sammen med Alexander Blonz i GOG.