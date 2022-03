To dager før den planlagte seriestarten i 1. divisjon for kvinner, preges Amazon Grimstad av interne konflikter mellom topp- og breddeavdelingen i klubben.

KRISTIANSAND: – Vi er fundamentalt uenig i hvordan ting skal styres. Amazon Elite vil ha en toppsatsing, men vi opplever at styret i Amazon Grimstad ikke er interessert i det.

Det sier Andreas Thorsen Schoute, som er trener for Amazon Elite, til Fædrelandsvennen.

Rett før jul ble det vedtatt i et ekstraordinært årsmøte i Amazon Grimstad å skille ut elitesatsingen i klubben. Toppfotballsatsingen skulle foregå i Amazon Elite, mens Amazon Grimstad FK skulle stå for bredden i klubben.

Nå preges topp og bredde i klubben av interne konflikter, noe som skaper usikkerhet rundt søndagens seriestart. Konflikten går blant annet ut på at lisensen for spill i 1. divisjon ligger hos Amazon Grimstad FK - og ikke Amazon Elite. For at Amazon Elite skal kunne få lisensen, er de avhengig av at styret i Amazon Grimstad FK skriver under på et overføringsdokument.

– Breddestyret har satt noen krav for å skrive under på overføringsdokumentet. De ønsker at det skal bli betalt et økonomisk krav og at satsingen skal foregå i Grimstad. Vi i Elite mener at kravet de stiller ikke er riktig og det mangler dokumentasjon i henhold til Agder Idrettskrets vedtekter og Norges Idrettsforbunds lover, forteller Schoute om situasjonen.

Les tilsvaret til styreleder i Amazon Grimstad FK, Kai Arne Halvorsen, lenger ned i denne saken.

Ødelegger

Tommy Egeli er daglig leder i Amazon Elite. Han mener at breddestyret i klubben ødelegger for Elitens planer om å drive toppfotballklubb.

– Jeg ble i januar ansatt i Amazon Elite på bakgrunn av at årsmøtet hadde vedtatt at Elite skulle drifte satsingen for damene i Amazon Grimstad. Det som er overraskende, er at det synes å være en motivasjon i breddestyret om å ta opp kampen om lisens og drift av damelaget. De ønsker at Elite skal legge ned sin aktivitet og reversere organisasjonsendringen, forteller han.

– Eliten får ikke lov til å drive som planlagt. De ødelegger for veien videre med sine krav rundt lokalisering av laget og krav som det ikke er god nok dokumentasjon på. De ønsker at ressurser i Elite skal være en arbeidsgruppe under Amazon Grimstad FK. De vil at vi skal drifte, men at strategivalg og kontroll skal ligge i breddestyret. Toppfotballens framtid på Sørlandet står i fare for jentene. Det er de vi må tenke på, legger han til.

Elitelaget er også frustrert over at Amazon Grimstad FK har kontroll over økonomien og lisensen. De hevder at de ikke har mulighet til å styre egen økonomi og skaffe nye sponsorer. I tillegg mangler spillerne på a-laget lagforsikring, noe som etter det Fædrelandsvennen vet har gjort at flere foreldre av spillere under 18 år nekter sine unge å spille kamp når Grand Bodø kommer på besøk i seriepremieren søndag ettermiddag.

Styreleder i Amazon Elite, Kari Hjembo, har ikke ønsket å uttale seg i denne saken. Spillerne i Amazon Elite har imidlertid skrevet et leserinnlegg, som kan leses her:

Tar ikke selvkritikk

Kai Arne Halvorsen, som er styreleder i Amazon Grimstad FK, kjenner seg ikke igjen i kritikken som kommer fra Schoute og Egeli. Han mener at det gamle styret har etterlatt bredden i en vanskelig økonomisk situasjon. Han peker på at det i det fremlagte regnskapet for 2021 er oppført gjeld på 1,4 millioner kroner og et underskudd på drøyt 600.000 kroner. Halvorsen forteller videre at det nye styret har avdekket at ytterligere 300.000 kroner skulle vært belastet dette regnskapet.

– Hvis man fulgte årsmøtet vårt i februar, så la det avtroppende styret fram et forslag om regnskap som ikke ble godkjent av kontrollkomiteen. Det nye styret i Amazon Grimstad FK har i over en måned nå forsøkt å få kontroll over driften.

– Derfor har vi satt krav om at vi må være enig om fordeling av all gjeld før vi undertegner et overføringsdokument. Skal man gjennomføre skille av topp og bredde, kan man ikke forvente at bredden skal sitte igjen med en gjeld som toppsatsingen har pådratt klubben over mange, mange år. Når vi ser den økonomiske situasjonen i klubben, er vi nødt til å få kontroll før vi diskuterer organiseringen, legger han til.

– Hva tenker du om at Amazon Elite sier at dere ødelegger for deres satsing?

– Det faller på sin egen urimelighet. Amazon Elite føler nok at de ikke har kunnet gå i gang med jobben de har tenkt, men det henger sammen med at overføringsdokumentet ikke er signert. Vi ønsker ikke å ødelegge noe som helst. Men vi ønsker å styrke klubben og bygge opp igjen økonomien. Vi ønsker det beste for alle jentene i Amazon, både topplaget og breddelaget, svarer styrelederen i Amazon Grimstad FK.