Den profilerte trenerfaren Gjert Ingebrigtsen sier til TV 2 at det kom til et punkt der han og sønnene måtte ha pause fra hverandre for å redde familierelasjonen.

Gjert Ingebrigtsen har holdt seg unna medienes søkelys etter at han sluttet som trener for sønnene tidligere i år og kun gitt et intervju til NRK. Nå har han også latt seg intervjue av TV 2:

– Det går bedre nå enn det gjorde tidligere. Jeg gikk på en stjernesmell i løpet av høsten. Jeg kjørte meg fullstendig ødelagt, forteller Gjert til TV 2.

Han har tidligere uttalt til NRK at det har vært en slitasje i familien over tid, og at denne ville slå til før eller siden.

– Jeg hadde planer om å ta det med ro etter OL. Det var en tøff påkjenning med OL i pandemitid, og med det presset som lå på å prestere da det gjaldt som mest. Så ble det ikke roligere en periode. Jeg bare kjørte på, og kjørte meg egentlig rett i veggen. Det så jeg ikke før det var for sent, sier han.

56-åringen, som ble kjent gjennom NRK-serien «Team Ingebrigtsen», sier «bruddet» med sønnene var en nødvendighet.

– Da kommer man gjerne til et punkt man bare må ha litt pause fra hverandre for å redde det som er viktigst: Familien og familierelasjoner, sier han.

I februar ble det kjent at den profilerte treneren er sykemeldt og samtidig trapper ned som trener for løpesønnene. Han er tilbake som trener for Per Svela og Narve Gilje Nordås, mens Henrik Ingebrigtsen har tatt over ansvaret som trener for seg selv, Jakob og Filip.