Det kan by på trøbbel, mener Aftenposten-kommentator Daniel Røed-Johansen.

– Ståle Solbakken er strålende i ekspertrollen, men problemet er at tilliten til TV 2 svekkes, sier han til VG.

Daniel Røed Johansen Kommentator i Aftenposten

I kommentaren med tittelen «Gutta på tur» skriver han om hvilke utfordringer det kan by på når aktørene havner i det han kaller en «andedam».

Han poengterer at problemet kan bli ekstra stort når landslaget har hatt sviktende resultater under Solbakkens ledelse.

– Den ene uken opptrer han som kollega på tur. De bor på samme hotell, spiser sammen og jobber sammen. Den neste uken skal han potensielt grilles av den samme kanalen som landslagssjef. Båndene blir for tette. Det blir for vanskelig for seerne å skille. Det er en situasjon TV 2 bør styre unna, sier han til VG.

POST-MATCH: Ståle Solbakken på indre bane med TV 2s Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen etter 1–1-kampen mot Slovakia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Røed-Johansen får støtte av Svein Brurås. Han jobbet 33 år ved journalistikkutdanningen i Volda før han senere ble tilknyttet Universitet i Bergen.

– Aftenpostens kommentator har jo helt rett. Vi har lenge sett at i sportsjournalistikken på tv er rollene temmelig uklare. Her ser vi lite til den kritiske distansen som bør være mellom journalist og kilde, her har de felles interesser, sier Brurås til VG.

Svein Brurås Forfatter av boken «Etikk for journalister»

TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen avfeide problematikken da Aftenpostens kommentator omtalte det i forrige uke. Nå har han snudd.

– Jeg svarte sist at dette var uproblematisk. Det var et tåpelig svar. Ingen, ei heller internt i TV 2, var spesielt imponert over det svaret. For selvsagt er dette i hvert fall diskutabelt. Ellers hadde verken Aftenposten eller VG interessert seg for dette, eller vi selv hatt så mange interne runder som vi har på bruken av Ståle Solbakken i våre sendinger, sier han til VG.

Vegard Jansen Hagen TV 2s sportsredaktør

Han forteller at de har landet på at de skal håndtere at landslagssjefen er ekspert, samtidig som de skal «stille kritiske spørsmål med tilstrekkelig distanse».

– Ståle Solbakken er vår gjest, som Jonas Gahr Støre er det i avisrunden på Nyhetskanalen. Han er ikke en del av inventaret eller den redaksjonelle linjen som våre eksperter. Det er en vesentlig forskjell.

Jansen Hagen fortsetter:

– Dette er ikke et hemmelig brorskap, men en avklart, profesjonell relasjon. Alt er synlig fra veien og det betyr at når de nødvendige spørsmålene skal stilles, så finnes det ingen bindinger eller skjult gjeld som står i veien for å levere god journalistikk. Da handler det kun om å forvalte seernes tillit på en god måte, og det skal vi gjøre.

Men Røed-Johansen er ikke overbevist.

– TV 2 tviholder på argumentet om at reporterne ikke lar seg påvirke. Kanskje er det også slik, men det kan ikke seerne vite. Og det er seerne, ikke TV 2, som avgjør om landslagssendingene er troverdige. TV 2 skal underholde, men også drive kritisk journalistikk. Problemet blir når alt sauses sammen, sier han.

I forrige uke var landslagssjef Ståle Solbakken med TV 2 til Madrid. Denne uken er assistenten Brede Hangeland ekspertkommentator i Champions League.

Jansen Hagen sier han er klar over risikoen det medfører.

– Jeg har forståelse for at det vil være de som er skeptisk til at TV 2 vil kunne være så tøff med Solbakken som situasjonen krever. Men de som så sendingen etter landskampene i mars tviler neppe. Der var det ingen silkehansker. Vi er bevisste på utfordringen. Hvordan vi faktisk løser det journalistiske oppdraget vårt er det som avgjør. Her ligger fasit. De gode nyhetene er at den delen alltid vil være åpen og tilgjengelig for publikum – slik at de selv kan vurdere om vi gjør jobben på en god og tillitvekkende måte.