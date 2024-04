Etter en uke med exit i Europa League og 0–1 tap hjemme mot Crystal Palace slo Liverpool tilbake med en solid forestilling mot Fulham.

– Et utrolig viktig resultat for Liverpool, ikke bare for tittelracet men også for selvtilliten i laget, er dommen fra Sky Sports-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher.

Og den med størst selvtillit på Craven Cottage var Liverpools visekaptein Trent Alexander-Arnold:

I kampens 32. minutt tok høyrebacken sats og sendte et frispark direkte opp i vinkelen fra 20 meter.

25-åringen har nå puttet seks frispark-mål i Premier League. Kun Jamie Redknapp (8) og Steven Gerrard (7) har flere for Liverpool.

A FOR ALEXANDER-ARNOLD: Trent Alexander-Arnold gir kameraet beskjed om hvem som satte 1–0. Foto: Isabel Infantes / Reuters / NTB

Fulham slo tilbake like før pause da Timothy Castagne utlignet, men etter hvilen fikk Liverpool dreis på sakene:

Ryan Gravenberch sendte gjestene tilbake i ledelsen med sin første ligascoring - et vakkert langskudd som ble bøyd bort i det høyre hjørnet.

Diogo Jota har vært savnet i sitt skadefravær, og i sin første ligakamp fra start siden februar viste portugiseren hvorfor:

Etter å ha skaffet frisparket som førte til 1–0 ble han spilt alene med Fulham-keeper Bernd Leno tyve minutter før slutt.

Målsniken fikk ikke all verdens kraft på avslutningen, men svakt keeperspill fra Leno sørget for at ballen kunne trille rolig inn til 3–1 - og portugiserens 100. scoring i engelsk fotball.

IKKE NOK: Bernd Leno får hånden på ballen - men klarer ikke å stoppe 3–1 fra Diogo Jota. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

Seieren gjør at Liverpool er á poeng med Arsenal når fem kamper gjenstår, men bak «The Gunners» på målforskjell.

Manchester City er ett poeng bak tetduoen, men har en kamp til gode.

Onsdag venter erkerivalen Everton for Liverpool - i det som blir Jürgen Klopps siste Merseyside-derby som Liverpool-sjef.

For Arsenal venter Chelsea hjemme på tirsdag. Manchester City møter Brighton borte på torsdag.

Torsdag røk Liverpool ut i kvartfinalen av Europa League etter 1–3 sammenlagt mot Atalanta: