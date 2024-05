Steinhauser syklet de siste 34 kilometerne alene i front. Den tyske 22-åringen kunne juble for sin første proffseier. Det var også første etappeseier for EF Education-laget i årets Giro.

– Det er utrolig. Tidlig i rittet merket jeg at jeg hadde gode bein, og tenkte at kanskje er de gode nok til å vinne en etappe. Det var stort å bli nummer tre på dronningetappen (søndag), og det ville vært utbytte godt nok for meg i Giroen, sa Steinhauser i seiersintervjuet vist på Discovery.

– Men før start i dag tenkte jeg «f …, beina mine er gode, kanskje jeg vinner i dag». Så gikk jeg i det første bruddet. Det var litt rart, for vi ble innhentet av hovedfeltet, men jeg tenkte med en gang at jeg måtte prøve igjen, og det gikk.

Viste styrke

Pogacar kunne ha tatt sin tredje strake etappeseier, og den sjette totalt i årets ritt, men han nøyde seg med å tråkke inn til 2.-plass på etappen, 1.24 minutt etter vinneren.

– Jeg tok det rolig helt til finalen, så det var en fin etappe. Det var litt kaldt under den siste utforkjøringen, men vi fikk strukket beina godt i den siste stigningen, sa Pogacar, som ikke var lei seg for at han ikke fullførte seiershattrick.

– Nei, jeg er veldig glad på Georgs vegne for at han vant i dag. Jeg er fornøyd med etappeseirene jeg har tatt. Det viktigste er å ta vare på den rosa trøya til Roma og ikke gjøre noe dumt, fortsatte han.

– Men det er en fin etappe der vi kommer nær Slovenia, så vi får se hva som skjer der.

Langt bak

Sloveneren la alle sine konkurrenter i sammendraget bak seg. Gruppa med Antonio Tiberi, Geraint Thomas, Daniel Felipe Martínez, Einer Rubio og Romain Bardet kom i mål 15 sekunder etter ham.

Martínez og Thomas er nummer to og tre i sammendraget. Fjerdeplasserte Ben O'Connor tapte mer tid enn de andre, men beholder sin plassering.

Pogacar har nå 7.42 minutter til gode på Martínez. Thomas og O'Connor er de eneste andre som er nærmere ham enn ti minutter.