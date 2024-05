Moumbagna, som forlot Glimt til fordel for Marseille tidligere i år, skal ha vært på vei hjem fra den franske klubbens treningsanlegg da bevæpnede menn slo til mot bilen hans. Også kjøretøyet til lagkamerat Jean Onana oppgis å ha vært mål for angrepet.

En rekke franske medier, blant dem Le Parisien , RMC og TV-kanalen Europe 1 beskriver episoden med henvisning til kilder i fransk politi.

Omstendighetene og gjerningsmennenes hensikt beskrives samtidig som å være uklare.

«Ekstremt sjokkerte»

Moumbagna og Onana ankom natt til mandag Marseilles treningsanlegg etter at laget hadde returnert til egen by fra ligamøtet med Le Havre søndag kveld. Rett før klokken 04.00 skal de to spillerne ha hentet sine private biler og satt kursen hjemover.

Le Parisien skriver at påtalemyndigheten bekrefter de faktiske forhold. Samtidig pågår det en etterforskning for å få ytterligere klarhet i situasjonen.

Kilder i fransk politi siteres på at Moumbagna og Onana klarte å unnslippe situasjonen, samtidig som gjerningsmennene flyktet fra stedet. Ifølge flere medier var det i etterkant flere kulehull i de to Marseille-spillernes biler.

Le Parisien hevder å ha snakket med en kilde internt i Marseille. Vedkommende opplyser at Moumbagna og Onana er uskadde, men «ekstremt sjokkerte». Den franske storklubben opplyses videre å være i løpende kontakt med alle sine spillere og aktuelle myndighetsorganer.

Tredje spiller unnslapp

Kamerunske Moumbagna og Onana var begge på banen i kampen mot Le Havre søndag. Moumbagna spilte fra start og står med 20 kamper for Marseille siden overgangen fra Glimt. Spissen har scoret fire mål denne sesongen.

Ifølge flere franske medier skal en tredje Marseille-spiller, Bamo Meite, også ha sittet bak rattet i sin bil i nærheten da gjerningsmennene slo til natt til mandag. Han unnslapp angivelig situasjonen.

Søndagens kamp var del av siste runde i årets Ligue 1-sesong. Marseille endte til slutt på åttendeplass på tabellen, 26 poeng bak seriemester PSG.

Faris Pemi Moumbagna kom til Bodø/Glimt foran fjorårssesongen. Den kamerunske spissen scoret hele 24 mål på 50 kamper for de gulkledde i 2023.

Han signerte i januarvinduet en avtale med Marseille som strekker seg fram til sommeren 2028. Ifølge TV 2 og Nettavisen skulle avtalen være verdt minst 90 millioner kroner. I tillegg ble det meldt at bonuser føre totalpakken opp over 100 millioner for Glimt.

Det vil i så fall gjøre Moumbagna til en av de dyreste eksportene fra Eliteserien noen gang.