McIlroy og kona Erica Stoll ser ut til å gå hver sin vei.

Ifølge TMZ Sports leverte 35-åringen levert inn skilsmissepapirer i Florida mandag.

Årsaken til skilsmissen er foreløpig ikke kjent.

McIlroy har vært verdensener i 122 uker i perioden mellom 4. mars 2012 til 11. februar 2023. Kun tre spillere har flere uker på toppen.

Fire majorturneringer har nordiren vunnet. US Open i 2011, PGA Championship i 2012 og 2014, og The Open Championship i 2014.

SYV ÅR: Rory McIlroy og Erica Stroll giftet seg i 2017. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP / NTB

Paret giftet seg i 2017, fem år etter at de først møttes under en Ryder Cup-turnering i 2012. Erica jobbet den gang for PGA og hjalp McIlroy med å få politieskorte for å rekke starttiden sin.

Etter et par år som venner, ble de to et par i 2014 etter at McIlroy avbrøt forlovelsen med tennisstjernen Caroline Wozniacki.

Erica støttet mannen på golfbanen gjennom hele karrieren. Hun heiet ham frem under Ryder Cup i 2023 og var også caddie for ham under Masters Par 3-konkurransen samme år, skriver TMZ Sports.

Paret fikk en datter sammen i 2020, Poppy Kennedy McIlroy.

Allerede til helgen skal McIlroy konkurrere i majorturneringen PGA Championship i Kentucky – samme turnering han vant i 2012 og 2014.

Han og Scottie Scheffler regnes som storfavoritter.