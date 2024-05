Det melder den etterrettelige avisen The Guardian.

Manchester United har hatt en skuffende sesong, og usikkerheten virker å være stor rundt om Erik ten Hag får fortsette som manager i klubben etter sommeren.

Ifølge The Guardian har Manchester United tatt innledende kontakt med Ipswich-manager Kieran McKennas representanter. Han har tidligere jobbet som assistent for managerne Ole Gunnar Solskjær, José Mourinho og Ralf Rangnick i Manchester United.

McKenna har kontrakt med Ipswich til 2027. Også Brighton og Brentford skal ha vist interesse for nordiren. Tidligere i mai sikret Ipswich opprykk til Premier Leeague.

Tidligere denne uken skrev The Telegraph at Brentford-manager Thomas Frank er favoritt til å eventuelt ta over etter Erik ten Hag. Thomas Tuchel, som er ferdig i Bayern, er også hyppig nevnt.

Tidligere har også navn som Brightons Roberto De Zerbi og England-trener Gareth Southgate blitt koblet til United-jobben.

