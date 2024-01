Da kjøres Sigdalsrallyet - som er første runde i NM.

– Dette blir gøy, sier Henning Solberg til VG.

Vi treffer ham på telefonen under gjennomkjøringen i Sigdal. Henning Solberg tar mobilen likevel. Han befinner seg mellom to fartsstrekker.

– Jeg kan ikke gi opp selv om jeg har fylt 50. Lysten er der fortsatt!

Henning Solberg har de siste årene vært mer kjent for sine opptredener i rettssaler enn i rallyskogen. Han har vært i strid med flere i økonomisaker, blant annet mot sin tidligere DekkNor-partner Ramiz Safdar. Høsten 2023 ble gården hans i Spydeberg lagt ut på tvangssalg.

– Hvordan har du råd til dette?

– Dette er helt tilfeldig. Det som skjedde, var at det ungarske rallyteamet Top Cars ringte og spurte om jeg ville kjøre for dem. Jeg sa at jeg ikke hadde budsjett til det, men de ville jeg skulle kjøre likevel.

– Hvem betaler?

– Alt er dekket. Etter alt som har skjedd, har jeg ikke lenger noen egne sponsorer. Men det er vel knapt noen i Norge som har fått inn mer sponsorpenger gjennom årene etter meg, sier rallyveteranen.

MYE STYR: Henning Solberg har vært mest omtalt for økonomiske uenigheter de siste årene. Foto: Ola Vatn / VG

I bakgrunnen i bilen hører vi den østerrikske kartleserlegenden Ilka Minor. Hun skal lede Solberg gjennom svinger og over bakketopper. Og det blir kanskje flere rally:

– Vi får se om de vil ha meg med mer. De antyder at de vil sette igjen bilen slik at jeg også kan kjøre de to neste vinterrallyene i NM, Hadeland og Numedal.

Bilen er en Skoda Fabia RS Rally2-bil, tilsvarende den nevøen Oliver Solberg bruker i VM.

– Jeg har fått fra Oliver oversikt over det oppsettet han har på bilen, så får vi kopiere det og håpe at det passer også for meg. Petter følger også spent med, sier Henning Solberg om lillebror.

Henning Solberg Vis mer ↓ Født: 8. januar 1973. VM-total: 133 løp. Seks pallplasser. 33 seirer på fartsetapper. NM-rally: Gull 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Bakkeløp: NM-gull 1993 og 1994. Rallycross: Nordisk mester 1994. NM-sølv 1993 og 1994.

Storebror Solberg ble norgesmester fem år på rad fra 1999 til 2003. Han har hatt diverse comeback, blant annet under VM-runden i Tyrkia høsten 2018, da han tok en sensasjonell seier. Han kjørte sist Sigdalsrallyet i 2019.

– Jeg har faktisk ikke sett bilen ennå og vet ikke hva dette kan bli. Jeg vet at karer som Anders Grøndal og Frank Tore Larsen kjører på et skyhøyt nivå, så vi får se!

PS: Sigdalsrallyet har base i Vikersund-bakken. Det kjøres åtte fartsetapper, alle lørdag. Frank Tore Larsen har vunnet NM de tre siste årene. Du kan følge rallyet på Rallyradioen.