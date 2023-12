VG utvider saken. Se hele listen lenger ned i saken.

Det viser ligningstallene for 2022 som Skatteetatten offentliggjorde onsdag morgen.

Listen er basert på VGs kåring av Norges hundre beste idrettsutøverne fra julaften 2022.

Det er tennisspiller Casper Ruud som har håvet inn mest med sine 31,4 millioner kroner.

FINALETAP: Casper Ruud tapte finalen i French Open i 2022 for Rafael Nadal. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

Han hadde et fantastisk 2022 med to Grand Slam-finaler og var så høyt oppe som nummer to på verdensrangeringen.

Ruud ble slått i tre strake sett mot Rafael Nadal i French Open, mens han ble slått av fenomenet Carlos Alcaraz i US Open-finalen.

Jakob Ingebrigtsen er nestemann på listen. Han tjente 11,2 millioner kroner i 2022.