Men etter 19 Premier League- og Champions League-kamper vil ikke Sam Lee – journalist i The Athletic – kalle tallene bekymringsverdig.

Han påpeker at Manchester Citys norske målmaskin nesten hele karrieren har overprestert sammenlignet med andre.

– Han er jo ikke normal. Det er jo ikke til å tro det han har gjort. Hvis du ser negativt på det, så kan du si at han nå er på normale tall. Men akkurat nå er det litt for Haaland som for City, sier Lee og fortsetter:

– De får ikke de resultatene de vil, men jeg tror ikke det vil vare lenge. Du kan også se på Haaland at han ikke er like dødelig som sist sesong. Men jeg tror ikke han fortsetter som nå, men kommer tilbake sitt «unormale» nivå.

FØLGER CITY TETT: Sam Lee i The Athletic. Foto: Mikal Aaserud, VG

Haaland er langt unna å ha en dårlig start på sesongen. Han er toppscorer i Premier League og er delt toppscorer i Champions League.

Men uansett viser tall fra statistikktjenesten sofascore.com at nordmannen kunne gjort det lang bedre i de to turneringene.

Sist sesong og på samme tid hadde jærbuen 26 scoringer mot årets 19.

I fjor brant han bare 12 sjanser og konverterte 62,5 prosent av de store sjansene rett i mål.

Antall skudd per kamp har faktisk økt i snitt denne sesongen.

Men fra august til desember 2023 har han misset 25 store sjanser. Effektiviteten er på 35,9 prosent.

Grafikk: sofascore.com

Tematikken ble ikke akkurat mindre interessant etter at Haaland gikk målløs av banen mot Tottenham. Der bommet han på en enorm sjanse på omtrent åpent mål.

Du kan se situasjonen her:

Ifølge statistikktjenesten Opta var Tottenham-kampen første gangen i Haalands karriere at han hadde så mange som fem skudd der ingen gikk på mål.

Selv i skadefraværet til Kevin De Bruyne får Haaland fortsatt sjanser, påpeker Lee i The Athletic da VG spør om hva den manglende effektiviteten handler om.

– Han skal jo score på den Tottenham-sjansen. Men dette er bare en av de tingene du ikke kan trene. Jeg vet ikke om det er selvtillit eller hva det handler om, men det virker mer som en ting som har skjedd over natten. Så kan det snu over natten.

– Han skyter fortsatt godt. Hodespillet minner om sist sesong, det er ikke hans beste del av spillet. Så som nevnt: Dette er en greie akkurat som med Citys defensive spill. De gjør feil og tabber. Hvordan kan du trene på å unngå det? Det er det samme med Haaland. Det er noe som må endre seg fort. Det er jeg også sikker på at det gjør, sier Lee.

VG har tidligere denne sesongen forelagt Pep Guardiola ganske like Haaland-tall. I september var nemlig 23-åringen inne i en periode der han bommet mye.

City-manageren sa ironisk at «han mistet nattesøvnen» over å få få presentert Haalands svake effektivitet.

Deretter sa han følgende:

– Ikke kritisér Erling for mye. Det er rådet mitt. Kritisér backene, midtstopperne, manageren, men aldri i verden spissen som har scoret så mange mål fordi det kommer han til å gjøre. Du kommer til å føle at du må beklage, sa City-sjefen.

For Guardiolas del handlet den siste pressekonferansen før onsdagens møte med Aston Villa mest om lagets defensive spill.

De lyseblå har sluppet inn hele ti mål de siste fire kampene. Åtte hvis du regner de siste tre Premier League-kampene, der alle kampene har endt uavgjort.

– Jeg er bekymret over de målene vi slipper inn. Så klart er jeg bekymret, gjentar han og fortsetter:

– Men vi slipper gjennomsnittlig til færre sjanser imot enn forrige sesong. Unntaket er Chelsea-kampen (endte 4-4). Men resten av kampene er på samme nivå som tidligere sesonger, sier Guardiola.

PS: Kampen mot Aston Villa starter klokken 21.15 og kan ses på V Sport PL og Viaplay.