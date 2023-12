– Dette er en kjempetrist situasjon for klubben vår. For å vise solidaritet overfor klubben var spillergruppa veldig enig i at vi ønsker å gi fra oss en sum, sier Markus Henriksen til Adresseavisen.

Lagkapteinen forteller at det dreier seg om i overkant av en millioner kroner i lønnskutt for spillerstallen.

Ifølge skattelistene for 2021, tjente Markus Henriksen selv mest av alle spillerne i Eliteserien med en inntekt på over 10 millioner kroner.

Rosenborg sliter økonomisk. Adresseavisen skrev tidligere denne uken at klubben skal kutte opp mot ti stillinger, mens en stor del av administrasjonen skal gjennom lønnskutt på 10 prosent. Klubben vil spare 7,5 millioner i lønnskostnader.

Før siste serierunde søndag, er trønderne på 9. plass.