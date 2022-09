LINDESNES: Denne uken ble troppen til J15-landslagets kommende kamper tatt ut, og Anny Kerim Lindland har som eneste sørlending sikret seg en plass. 13. september spilles det kamp mot Sverige, og 17. september spilles det kamp mot Danmark.

Lindland har tidligere vært involvert i både kretslag og Equinor talentleir, og gleder seg nå til å representere Norge.

– Det føles kjempebra og jeg er veldig takknemlig for at jeg får denne muligheten. Det er noe jeg har jobbet målrettet mot og trent hardt for over lengre tid, så det er en god følelse å se at jeg får noe igjen for innsatsen som er lagt ned, sier hun.

Hun har forhåpninger om å få vist seg skikkelig frem.

- Jeg satser på at det blir to gode kamper, hvor jeg kommer på scoringslisten og vi vinner kampene. Og så gleder jeg meg veldig til å treffe jentene og trenerne igjen.

Lindland er bevisst på at det er mye jobb som skal til for å nå langt.

– For det første må man ha det gøy. Og så må man stå på, være dedikert, ha treningsvilje og gode holdninger. Man må virkelig ville det. Og så hjelper det med gode trenere og støtteapparat. Og det har jeg hatt både i Giv Akt og nå i MK.

Fornøyd trener

Per Gunnar Laudal er trener for Gutter 16-laget i MK hvor Lindland spiller til vanlig. Han synes det er veldig gøy å ta del i spissens utvikling.

– Noe av det som gjør Anny spesiell er har hun har særdeles bra fart og fysikk, og her matcher hun guttene hun spiller med. I tillegg er hun veldig dedikert, trener mye og er god til å ta til seg lærdom. Hun har tatt veldig store steg det siste halvåret, sier treneren.

– Dette er virkelig en stor motivasjonsboost for Anny. Men det er nå det begynner. Dette er bare det første målet, og de neste 4-5 årene vil avgjøre. Holder hun seg skadefri, fortsetter arbeidet og velger de rette arenaene å utvikle seg på, så kan hun bli så god hun vil.

Langsiktig mål

Lindland tar sikte på å videreutvikle seg og har ambisjonene i orden.

– Jeg prøver å lære av de beste og studerer gjerne videoer av avslutningene til Ada Hegerberg og Erling Håland. Mine mål og ambisjoner på lang sikt er å spille meg opp på et internasjonalt nivå, avslutter storscoreren.