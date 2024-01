– Gemma har imponert oss alle i intervjurundene. Vi har gjort en bred og grundig prosess, snakket med et tosifret antall trenere i Norge og Europa. Hun er en trener med høye ambisjoner og bunnsolid trener- og lederkompetanse, sier fotballpresident Lise Klaveness til VG.

Grainger skal etter planen starte i jobben 15. januar, opplyser Norges fotballforbund (NFF). 41-åringen sier at det er en stor ære å få lede det norske landslaget.

– Laget besitter verdensklasse talent og potensial, og jeg gleder meg i første omgang til å jobbe sammen med spillerne og resten av støtteapparatet for å beholde plassen i gruppe A i Nations League, sier Grainger til NFFs hjemmesider.

Norge endte som nummer tre i sin Nations League-gruppe. Det betyr at de må gjennom playoff for å beholde plassen på nivå A.

– Deretter skal vi gjenvinne/bekrefte vår posisjon og konkurransekraft i internasjonale mesterskap, samtidig som vi er tro mot norske verdier som jeg ser frem til å lære enda bedre å kjenne, fortsetter hun.

Grainger har vært sjef for Wales de siste to årene. Før den tid har vært assistent for England under EM i 2017 og hovedtrener på aldersbestemt nivå. I tillegg har hun vært innom Middlesbrough og Leeds United i klubbfotballen. Grainger vil bli boende i England.

– Hun kjenner den profesjonelle og internasjonale toppfotballen for kvinner svært godt. Hun er en ekstremt erfaren landslagstrener, med ti år i det engelske fotballforbundet bak seg, og nå sist som A-landslagssjef for Wales, sier Klaveness – og fortsetter:

– Gemma er ettertraktet internasjonalt og har dyptgående referanser fra engelsk landslagsfotball.

Foto: Bo Amstrup / EPA / NTB

Wales har vunnet bare én av sine 11 siste kamper. Seieren kom med 4-1 over Nord-Irland. I høstens Nations League har Wales tapt to ganger for både Island og Danmark. Det ble også tap for Tyskland, før Wales klarte uavgjort 0-0 mot tyskerne 5. desember.

I NFFs pressemelding fremkommer det at Grainger har fått en kontrakt ut 31. desember 2026 – som vil bli forlenget til august 2027 dersom Norge kvalifiserer seg til VM-sluttspillet samme sommer.