Toto Wolff forteller at Hamilton og Mercedes var enig om fortsettelsen ved juletider. Wolff er sjef for Mercedes’ Formel 1-lag.

Da Hamilton var tilbake etter vinterpausen, hadde han ombestemt seg.

– Vi møttes for en kaffe hjemme hos meg i Oxford, og han sa han hadde bestemt seg for å kjøre for Ferrari i 2025. Vi snakket i en god time, og nå er vi her, sier Wolff.

Torsdag ble det offentliggjort at Hamilton skal kjøre for Ferrari fra 2025. Hamilton har vært i Mercedes siden 2013 og vunnet seks VM-gull for teamet.

TAR PLASSEN: Hamilton erstatter Carlos Sainz i den legendariske røde Ferrarien. Foto: ANDRE PICHETTE / EPA / NTB

Wolff sier at han og Hamilton snakket om muligheten til å avslutte karrieren i Mercedes, og at det var noe engelskmannen kunne være stolt av. Likevel valgte han en ny utfordring.

– Alle racerførere drømmer om å være i den røde dressen i den røde bilen. Jeg er ikke overrasket over at det skjer. Kanskje bare timingen, men jeg forstår, fortsetter Wolff.

Straks Mercedes-sjefen fikk vite om avgjørelsen, begynte han å tenke pragmatisk. Hva betydde dette for sjåførkabalen?

– Nå når jeg har fått sovet noen netter på det, betyr det bare at vår profesjonelle reise er kommet til slutten. Men det betyr ikke at vårt personlige forhold slutter, sier han.

Han forteller at han ikke er bitter på Hamilton, og sier han har funnet en venn i 39-åringen.

Hamilton satser på å vinne sin åttende verdensmestertittel.

– Som en venn, ville jeg elsket at han fikk den åttende tittelen. Forhåpentligvis kan han få det i 2024. Men etter det ser jeg selvfølgelig helst at det er vi som vinner.

SJOKKERT: Sjefsingeniør Peter Bonnington og Lewis Hamilton. Foto: XPB / Pa Photos / NTB

Wolff fortalte om da Hamiltons racing-ingeniør, Peter Bonnington populært bare kalt «Bono», fikk vite om overgangen for første gang.

– Da jeg fortalte ham, spurte han «er det 1. april?». Bonningtons fremtid i Mercedes er også usikker som følge av overgangen.

Mercedes-sjefen er klar på at Hamilton og Russell skal behandles likt og rettferdig – selv om det er klart at Hamilton skal kjøre for Ferrari i 2025.

– Vi kommer til å være helt åpne. Jeg er ikke i tvil om Lewis’ integritet når det gjelder deling av informasjon. Vi kommer til å gjøre alt for at 2024 blir en vellykket sesong for begge våre førere, sier han ifølge motorsport.com.

Wolff må nå erstatte en syv ganger verdensmester. Den utakknemlige oppgaven er ikke i tankene til østerrikeren enda, hevder han.

Den dårlige nyheten er at to mulige kandidater, Lando Norris og Charles Leclerc, i løpet av de siste ukene har forlenget sine kontrakter med McLaren og Ferrari.

– George har potensial til å bli vår neste førstefører, sier Wolff – og vil ikke kommentere hvem som er aktuelle for å erstatte Hamilton i 2025.

– Han tilhører samme generasjon som Lando og Leclerc og noen andre. Jeg kunne ikke ha bedt om en bedre ledestjerne for teamet når Lewis blir borte.

