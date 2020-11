Landslagets reise til Romania og Østerrike er utsatt: – Trenger avklaring i dag

Problemene rundt de norske landskampene fortsetter: Landslagets reise til Romania og Østerrike er utsatt.

USIKKER FREMTID: Sander Berge og resten av det norske landslagets reise er utsatt. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

– Situasjonen er ikke avklart per nå, og vi trenger en avklaring i dag. Det er helt nødvendig med tanke på reiseavstanden. Vi jobber med argumenter med tanke på protokollen og det juridiske. Vi har ikke fått gjennomslag for argumentene våre så langt, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt til VG.

Etter planen skulle det norske landslaget reise til bortekampene mot Romania og Østerrike i Nations League med redusert tropp etter coronasmitte i laget. Det er visekaptein Omar Elabdellaoui som er smittet. Det er eliteseriespillerne som skulle bli hjemme.

På et møte lørdag formiddag varslet Helsedirektoratet at de setter foten ned. Det skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding. De mener reisen utfordrer bestemmelsene i den norske forskriften.

NFF mener på sin side at forskriften ikke har tatt høyde for situasjoner som denne og konsekvensene som kan følge.

– Vi forutsetter at alle nærkontakter av en syk person settes i karantene i 10 dager i tråd med covid-19-forskriften. Dersom personer som skulle vært i karantene tas ut av karantenen av en arbeidsgiver med andre formål enn å tilrettelegge for transport til et egnet karantenested, vil det bryte med de norske regler og med intensjonen bak karanteneinstituttet internasjonalt samt WHOs anbefalinger, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG om landslagets ønske om å reise med redusert tropp, og fortsetter:

– Dersom personer som skulle vært i karantene har nærkontakt med andre i karanteneperioden, øker risikoen for videre smittespredning. Det er ikke smittevernmessig forsvarlig og covid-19-forskriften i Norge gir bare anledning til dette i helt spesielle unntakssituasjoner for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Nakstad legger til at de har informert NFF om at det ikke er i tråd med karanteneinstituttet å ta spillere ut av karantene for å spille fotball.

NFF har nå sendt en skriftlig melding til Helsedepartementet.

– Dette kan få dramatiske konsekvenser. Vi står i fare for å miste to landskamper, vi står i fare for å bli degradert fra nivå to av UEFA, vi kan miste inntekter som er viktige for norsk fotball, miste muligheten til å være med i EM og flere andre usikre forhold. Vi konstaterer at det spilles landskamper i kraft av 55 nasjoner i Europa, og det er andre land som har vært i situasjonen vi er i nå tidligere. Vi er unntaket slik som saken er nå, sier Bjerketvedt.

MÅ VENTE: Erling Braut Haaland og Leo Skiri Østigård er fortsatt i Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Vi vil ikke gjøre noe ulovlig. Det ligger til grunn. Vi vil selvfølgelig følge og ha respekt for reglene, men vi mener at vi er innenfor regelverket og det som ligger innenfor protokollen. Det er det som er grunnlaget, sier generalsekretæren.

UEFAs protokoll for kamper under pandemien - «Return to Play» - kan leses i sin helhet her.

– Når Helsedirektoratet setter foten ned har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av. Vi, og ikke minst spillerne, mister en mulighet for å kvalifisere oss til VM skulle vi mislykkes i første runde. Vi mister sjansen for puljeseier som ville gitt opprykk til nivå A og derav mer attraktive motstandere samt at dette har meget store økonomiske konsekvenser for oss. I tillegg vil vi som eneste land i UEFA ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon, sier fotballpresident Terje Svendsen i meldingen.

Onsdag ble Norges kamp mot Israel avlyst etter coronasmitte i den israelske troppen og oppfordringer fra Helsemyndighetene.

De norske spillerne er testet fire ganger siden de ankom Norge og senest fredag kveld. Samtlige 39 prøvesvar som er mottatt er negative, skriver NFF i pressemeldingen.

Forbundet informerte fredag kveld at det rumenske fotballforbundet mottar landslaget «med åpne armer».

