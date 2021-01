Vålerenga nektes å bruke nye spillere i Champions League

Cup- og seriemester Vålerenga har fått en blytung opptakt til 16. delsfinalen i Champions League nå i februar.

MÅ VENTE: Elise Thorsnes har vært landslagsspiller i en årrekke. Her er 32-åringen i samtale med landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Terje Pedersen, NTB

I utgangspunktet kan nemlig ingen av Oslo-klubbens nye spillere benyttes når det skal spilles om en kvartfinale i den aller gjeveste turneringen.

Årsaken er at det i Champions League ikke er lov til å melde inn nye spillere før 25. februar. Utgangspunktet til UEFA har nok vært at alle lag skulle ha en mulighet til å styrke seg før kvartfinalene.

Problemet til Vålerenga er at deres to kamper mot Brøndby ble utsatt fordi danskene fikk corona-smitte i troppen og kunne ikke stille lag.

— Det er jo litt spesielt, innrømmer sportslig administrator i Vålerenga, Egil Ødegaard.

— Disse kampene skulle jo ha vært spilt før 2020 var omme. Her i Norge har vi i tillegg en sesong som varer vår-høst med kontrakter som går ut ved årsskiftet. Andre har høst-vår-sesong og har ikke de problemene.

— Så nå kan dere bli «straffet» for at Brøndby ikke kunne stille lag i desember?

— Det er vår oppfatning også, selv om ikke Brøndby kan lastes. Vi har gjort en henvendelse til UEFA for å høre hva de tenker og håper jo på en viss forståelse. Hvis ikke må vi bare spille med det vi har, sier Ødegaard.

Det Vålerenga ikke har er kaptein Sherida Spitse eller storscorer Ajara Njoya. De to nøkkelspillerne har i likhet med Marischka Waldus og Mia Huse allerede forlatt sist sesongs dobbeltmester.

Erstatterne er hentet inn i form av Elise Thorsnes, Amanda Andradóttir, Ylinn Tennebø og Camilla Huseby.

Håper på forståelse

Kvartetten kan i verste fall bli nødt til å se de to mesterliga-oppgjørene 7. februar og 14. februar på TV - hvis ikke UEFA snur. Vålerenga kan med andre ord bli kraftig svekket i 16. delsfinalen.

– Det er det ingen tvil om. Tre av de spillerne du nevner har spilt mye denne sesongen og har vært en viktig del av stallen vår. Jeg bare håper at UEFA viser forståelse for den helt spesielle situasjonen vi er havnet i, så får vi se hva de faller ned på. Jeg pleier å si at jeg er optimist til det motsatte er bevisst, sier Erik Ødegaard.

Overfor VG viser UEFA til turneringsreglene hvor det står at spillere som skal kunne delta i 16-dels-finalene må være registrert innen 3. desember.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer, skriver UEFAs presseavdeling i en epost.