Råsterk Bolsjunov i Tour de Ski - men russisk krangel

Aleksandr Bolsjunov (24) innfridde alle forventninger og vant 15 km klassisk i Tour de Ski lørdag. Men bak ham kranglet de andre russerne etter å kjørt inn i hverandre.

Uten nordmennene til start ser den råsterke russeren foreløpig ut til å dominere langrennstouren. Han har lagt grunnlaget for jaktstarten søndag.

– Det er ingenting å gjøre med Bolsjunov, fastslo Åge Skinstad som ekspert på TV 2-sendingen.

Dario Cologna ble nummer to. Aleksej Tsjervotkin og Jevgenij Belov kranglet høylytt etter at russerne hadde kjørt i hverandre i den siste utforkjøringen. Ivan Jakimusjkin måtte kjøre ut av løypa for å komme klar av de to andre russerne. Han kom i mål som nummer tre og ser ut til å beholde plasseringen - til tross for at han var utenfor løypa. Han hadde ikke noe annet valg da lagkameratene lå i veien for ham.

– Det er Tsjervotkin som feller Belov. Det er unødvendig. De kunne ha safet slik at de hadde vært med helt inn. Det gikk nok noen gloser der, sier Marit Bjørgen på TV 2-sendingen.

– Det er sånt som skjer i kampens hete. Det er ingen som vil gjøre det slik. De vet at de er i god form.

Russerne dominerte etter hvert kraftig i teten. Til tider lå de som de fire første. Dario Cologna prøvde å henge med - han ville så gjerne vinne på hjemmebane. Men sveitseren var i realiteten sjanseløs mot Bolsjunov.

Løypa var 13,2 kilometer lang. Svenske Oskar Svensson hadde ikke feste under skiene.

– Det er offensivt av Svensson, fastslo Åge Skinstad på TV 2-sendingen.

Aleksandr Bolsjunov er storfavoritt til å ta sammenlagtseieren. Han vant i fjor, foran Sergej Ustjugov og Johannes Høsflot Klæbo.

På sprinten fredag tok han en råsterk 2. plass - bak Federico Pellegrino.

– Løpet går på nesten 1700 meter, derfor er det viktig å unngå melkesyre på den første runden i hvert fall. Det er greit å være litt smart, som Linn Svahn var i kvinneklassen, sier Marit Bjørgen i TV 2-studio.

66 kvinner og 84 menn stiller til start i Tour de Ski. Norge bestemte allerede 8. desember at de ikke stiller på grunn av corona-pandemien.

Linn Svahn har vunnet de to første rennene i kvinneklassen. Lørdag tok hun sin første distanseseier i karrieren.