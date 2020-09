Stygg ulykke på Bjerke travbane

Jane Helen Stareng ble hentet av ambulanse etter å ha blitt slengt i bakken på startsiden på Bjerke travbane søndag. Hesten Gentle Design ble også skadet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et stygt fall utsatte flere løp på Bjerke. Her fra en tidligere anledning. Foto: Fredrik Hagen

– Hun er fraktet til Ullevål sykehus. Det jeg registrerte var at hun beveget på armer og bein før hun ble fraktet av gårde, så hun var ved bevissthet. Det er det jeg med sikkerhet kan si på nåværende tidspunkt, så får vi prøve å få mer informasjon senere, sa generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap til VG etter ulykken og la til:

– Hun fikk et stygt fall. Det var stor fart, og hun traff bakken med hodet først. I så måte så det stygt ut. Hva som er resultatet, vet vi ikke.

Ulykken skyldtes en hjulhekt i første sving i Per Ulvens æresløp, som medførte at Stareng gikk i bakken, skriver Trav og Galopp-Nytt. Hesten Gentle Design løp løs etter ulykken og kolliderte i et gjerde på baksiden etter at hun kom seg ned i hesteringen. Hun fikk et dypt sår i bogen og ble fraktet til Dyrehospitalet for akuttbehandling.

Stevnet ble utsatt etter hendelsen, men skal nå være i gang igjen.

(©NTB)