Ulvestad sørget for økt press på Mjøndalen: – Veldig synd for oss

(Kristiansund - Mjøndalen 1–0) Dan Peter Ulvestad scoret kampens eneste mål. Det er dårlig nytt for Mjøndalen ettersom Start vant i Skien.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

NEDRYKKSFRYKT: Mjøndalens oppgave om å overleve i Eliteserien ble søndag en god del tøffere. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Det er ikke noe å legge skjul på at det er veldig synd for oss. Men det er bare slik det er, sier Vegard Hansen til Eurosport. Han hadde full kontroll på at Start hadde vunnet i Skien.

Kampen startet på verst tenkelige måte for Mjøndalen. Allerede etter tre minutter kunne Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad sende hjemmelaget i føringen da han plasserte ballen i mål etter klabb og babb i Mjøndalens sekstenmeter.

I den sterke vinden på Nordmøre slet Mjøndalen med å skape sjanser mot Kristiansund i den første omgangen, men hevet seg noe i den andre. Innbytter Ibrahim Shuaibu var nære ved et par anledninger, men den største sjansen fikk Ole Amund Sveen.

Den tidligere Glimt-spilleren kontret sammen med Sondre Liseth. Sveen fikk ball alene med keeper, og fra skrå vinkel klarte han å sette den forbi en utrusende Sean McDermott, men den passerte også stolpen.

Det var dårlig nytt for Mjøndalen ettersom Start klarte å karre med seg tre poeng i bortekampen mot Odd. Det betyr at gapet mellom Mjøndalen, som er på direkte nedrykk, og Start som var på kvalikplass nå er på fem poeng og ikke to.

– Det er godt gjort av Start. Vi har fokus på oss selv, og vi vet vi har tre fine hjemmekamper igjen. Der tar vi ni poeng og da holder vi oss, sier Mjøndalens midtstopper Sondre Solholm Johansen.

Sørlendingene har i tillegg en bedre målforskjell enn Vegard Hansens menn som nå virkelig har en tøff jobb foran seg for å holde plassen i Eliteserien. Start klarte også å klatre til en sikker plass på tabellen. Det betyr at Mjøndalens erkerival Strømsgodset ligger på kvalikplassen, det med fire poengs luke ned til bruntrøyene fra Mjøndalen.