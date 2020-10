Chelsea herjet mot tabelljumboen - forlenget imponerende rekke

Chelsea har ikke tapt borte mot Burnley siden 1973.

For mindre enn 10 minutter siden

Chelsea storspilte på bortebane lørdag. Foto: Alex Pantling / POOL Getty

BURNLEY - CHELSEA 0–3

Chelseas viste solid angrepsspill da Burnley ble slått 3-0 på bortebane i Premier League lørdag.

Med det forlenget Chelsea en imponerende bortestatistikk. London-laget har ikke tapt på Turf Moor siden 1973 - og har åtte strake bortekamper mot Burnley uten nederlag.

Den tyske angrepsduoen Timo Werner og Kai Havertz har begynte å levere for Chelsea, men det var andre spillere som sto for scoringene på Turf Moor før Werner presenterte seg og banket inn 3-0 etter 70 minutter. Tyskeren ble spilt fri på kanten og han nettet sikkert sitt tredje mål for sesongen for de helblå.

Det var derimot hjemmelaget som startet friskest. Etter fem minutters spill ble Ashley Barnes spilt igjennom, men han klarte ikke å holde hodet kaldt nok i duellen mot en utrusende Edouard Mendy i Chelsea-målet.

Werner scoret for Chelsea. Foto: ALEX PANTLING / Reuters

Lyktes

Etter 27 minutter lykkes endelig Chelsea. Hakim Ziyech fikk enkelt gjøre 1-0 etter å ha dratt seg fri like innenfor 16-meteren på pasningen fra Tammy Abraham. Også Werner var delaktig i angrepet.

Werner hadde selv en stor mulighet helt mot slutten av omgangen, men fikk ballen for nærme målvakten.

Etter 63 minutter gjorde Chelseas kraftstopper Kurt Zouma 2-0. Franskmannen fikk gå uhindret til værs inne i feltet på en corner og headet ballen knallhardt i mål. Der var stopperens tredje mål på seks kamper.

Hakim Ziyech (t.v.) sendte Chelsea i føringen. Foto: Alex Pantling / POOL Getty

Annullert

Chelseas franske veteran Olivier Giroud trodde han hadde gjort 4-0 med ti minutter igjen av kampen, men dommeren ville det annerledes og målet ble korrekt annullert for offside.

Med seieren rykket Frank Lampards menn opp til 12 poeng, og laget har fått litt heng på tetlagene.

Burnley som var et frisk pust i Premier League med 10.-plassen forrige sesong, har hatt en begredelig start på sesongen. Laget har bare sanket ett poeng på sine seks første kamper og har bare Fulham bak seg.