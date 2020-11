Formen til verdens beste er middels: – Han er litt kunstner i treningsarbeidet

Johannes Thingnes Bø blir slått på trening, har mye melkesyre og viser tegn på å være dårlig trent. Men bekymret er hverken han eller treneren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Johannes Thingnes Bø tar en laktat-test på trening på Beitostølen onsdag. Testen viser hvor mye melkesyre han har i blodet. Resultatet tyder på at formen ikke er helt i register ennå. Foto: Kurt B.M. Haugli

BEITOSTØLEN: Johannes Thingnes Bø hadde går runder på skiarenaen på Beitostølen. Han forbereder seg til en ny sesong. En sesong som blir annerledes. Ikke bare fordi denne pandemien har sørget for endret program og strengt smittevern. Men også fordi det er hans første sesong som småbarnsfar.

Etter hvert drag ute i de steinharde løypene er det skyting. Deretter er det laktat-test, en test hvor de måler melkesyrenivået i blodet. Ikke alle testene er like positive for mannen som har vært verdens beste skiskytter de siste sesongene.

Ingen nyhet

Formen er bare middels en knapp måned før verdenscupen starter i Kontiolahti.

Men det er ingen som er overrasket over akkurat det.

– Det er ikke noe nytt at det er slik. Han vet jo at han kan komme tilbake, sier trener Egil Kristiansen.

Fakta Skiskyttersesongen 13.–14. november: Nasjonal åpning skulle vært arrangert på Sjusjøen. Den er avlyst og erstatningsarena søkes. Det kan bli renn i Trysil denne helgen. 27.–29. november: Kontiolahti, verdenscuphelg 30. november-1. desember: Kontiolahti, verdenscuphelg (erstatter Östersund) 7.–13. desember: Hochfilzen, verdenscup 14.–20. desember: Hochfilzen, verdenscup (erstatter Annecy/Le Grand-Bornand)

Men hadde det vært en annen løper enn nettopp Johannes Thingnes Bø som hadde vært såpass dårlig trent bare fire uker før alvoret, hadde han vært bekymret.

– Det må være noe spesielt med den fyren. Det hadde ikke fungert for noen andre løpere. Det er ett eller annet i genene som hjelper ham litt, er trener Kristiansens analyse.

Tarjei Bø leder an foran lillebror Johannes Thingnes Bø på skistadion på Beitostølen onsdag. På denne tiden av året er det ofte storebror Tarjei som er i best fysisk form. Men når sesongen begynner har lillebror tatt igjen det tapte. Foto: Kurt B.M. Haugli

Livsstilen

Storebror Tarjei Bø mener at dette er litt livsstilen til vinneren av verdenscupen de to siste sesongene.

Småbarnsfaren er enig.

– Ja, jeg har kanskje vært litt mye småbarnsfar, men jeg har alltid likt å bli målt på det jeg presterer om vinteren, ikke om høsten, sier Johannes Thingnes Bø.

– Han er litt kunstner i treningsarbeidet, sier trener Egil Kristiansen (t.h.) om Johannes Thingnes Bø. Foto: Kurt B.M. Haugli

Han er kjent for å trene lite. Når han sammenligner seg med de andre på skiskytterlandslaget, er hans antall treningstimer langt lavere enn hos alle de andre.

– Han er litt kunstner i treningsarbeidet. Han gjør det etter følelser. Alt kan ikke være planlagt. Føler de seg veldig bra, så kjører de en hardøkt. Dersom de føler seg dårlig, så lar de like godt være å trene. De trener med følelse, sier trener Kristiansen.

Nå skal det jages form

27-åringen fra Stryn har vært den raskeste i sporet i flere sesonger, og han vet at han ikke kan hvile seg i form nå inn mot sesongstart.

– De ukene jeg går inn i blir ekstremt viktige for meg. Jeg har ikke råd til noe avbrekk. Nå er det all in og fullt fokus. Jeg kommer til å respondere helt ellevilt på de hardøktene vi skal ha nå fremover.

Storebror Tarjei Bø forteller om dagen da lillebroren skjønte at nå er det alvor.

– Vi hadde et testløp i Kollen i forrige uke, og da fikk han deng. Da sa han: «Nå må jeg skjerpe meg.»