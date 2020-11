Beskriver Keane-utspill som «latterlig» - mener gamle United-helter freder Solskjær

Roy Keane tok Ole Gunnar Solskjær i forsvar etter helgens tap mot Arsenal. Det mener John Cross i The Mirror er en trend.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På kommentarplass skriver Cross at Keane og andre tidligere United-spillere skåner nordmannen for kritikk.

– Ed Woodward må innse at ved å ansette en klubblegende, sørger han for at klubben får all skylden, mens manageren blir beskyttet av alle sine tidligere lagkamerater med jobb som TV-eksperter, skriver Cross og nevner Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes og Patrice Evra i tillegg til Keane.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er uenig i at Keane bevisst forsøker å frede Solskjær.

– Som manager i Manchester United er det mye kritikk, og den totale mengden blir ikke styrt av Roy Keane. Men de som sitter i TV-studio er trendsettere og kan styre hva folk mener, men kritikken vil være der hele tiden. Det ene øyeblikket blir han hyllet som taktisk geni, i det neste det motsatte. Jeg tror ikke Keane har interesse av å beskytte Solskjær, og at han føler en lojalitet overfor ham, sier den tidligere landslagskeeperen.

Etter Arsenal-kampen la Keane skylden på spillerne for tapet.

– Det er latterlig, mener Cross.

Her er Thorstvedt delvis enig med kommentatoren.

– Hva er det Keane mener, at han skal bytte ut hele laget? Roy Keane melder mye, og er en mann som påstår at han hadde slått David de Gea om han fikk sjansen, påpeker Thorstvedt.

Manchester United har fått en drømmestart i Champions League med seier over PSG og RB Leipzig. I ligaen går det tråere. Solskjær og co. er for øyeblikket på 15.-plass i Premier League.

Cross peker på at José Mourinho hadde vunnet mer i løpet av sine første 100 kamper i sjefsstolen, og at portugiseren også plukket med seg flere trofeer på veien. Ifølge Cross fikk Mourinho langt mer skyld for Uniteds prestasjoner, og endte til slutt opp med sparken.

– Hvis de ligger på nedre halvdel til jul, ligger han tynt an. Totalbildet balanseres av resultater på andre arenaer. FA-cupen har ikke startet, og Solskjær vil bli målt etter ligaplassering, mener Thorstvedt.

Mauricio Pochettino har tidligere vært koblet til United-jobben om Solskjær skulle få sparken. Mandag uttalte argentineren at han ønsker seg tilbake til manageryrket, noe som igjen satte ryktemøllen i gang.

– Den støyen vil alltid være der. Pochettino kommer til å få seg jobb igjen, og har hatt tilbud allerede. Ole Gunnar kan ikke bry seg om sånne ting. Det må han gi blanke i, sier Thorstvedt.

Onsdag kl. 18.55 skal Manchester United i aksjon i Champions League igjen. Motstander er Istanbul Basaksehir.