«Kåre-tabellen»: Brann er nest dårligst i Eliteserien under Ingebrigtsen

– En fiasko, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson om Brann under Kåre Ingebrigtsen (54). Én seier på 11 kamper gjør serieinnspurten intenst spennende for Erik Huseklepp (36) og resten av Bergen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tabellen under Kåre Ingebrigtsens ledelse er dyster lesning for Brann-fansen. Trønderen har ledet Bergens stolthet i 11 serierunder, og har bare plukket med seg syv poeng.

Kun Aalesunds FK – Eliteseriens suverene tabelljumbo – har tatt færre poeng. Under Ingebrigtsen har Brann vunnet én kamp, 2–0-seieren over Stabæk 24- august.

– Resultatmessig er det ikke i nærheten av godt nok, konkluderer fotballekspert i TV 2 og Bergens Tidende, Erik Huseklepp, som for første gang mener Brann er innblandet i årets nedrykksstrid.

– De har hatt klarering til bunnstriden tidligere, men nå brenner det under føttene på dem. Nå skal de snu en trend med press på seg. Jeg tror imidlertid Brann klarer å vippe dette i sin favør, og beholder plassen, spår han.

Ekspert i Eurosport, Joacim Jonsson, tror også at Brann holder seg, men feller en nådeløs dom over prestasjonene under Ingebrigtsen så langt.

– Det står til stryk, å mene noe annet er tull og tøv. De snakker om at de leverer bra, men de gjør ikke det. Til nå har det vært en fiasko, så enkelt er det. Det har ikke vært spillemessig utvikling, men mørkt fra start til slutt, mener svensken.

PRESSET: Kåre Ingebrigtsen har seks kamper på å holder Brann unna nedrykksplassene i Eliteserien. Foto: Berit Roald / NTB

Kilde: sofascore.com

Ingebrigtsen ble plukket ut som Lars Arne Nilsens arvtager på sensommeren. Den tidligere Rosenborg-treneren skulle representere en annen, mer offensiv og underholdende fotball, men foreløpig har det vært lite å juble for.

Mange mener Ingebrigtsen må få tid til å sette sitt preg på laget, men Jonsson mener det har vært nok tid allerede.

– Det burde være mulig å se tendenser etter 11 kamper. Den største faren er å finne på unnskyldninger – da er man i hvert fall ute og kjører. Ingebrigtsen gikk høyt ut og snakket om å kjempe om gull neste sesong, det var ikke måte på. Jeg tror han trodde laget var bedre enn det er, sier Eurosport-eksperten.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Kåre Ingebrigtsen i dag.

Mange trodde Nilsen skulle få sparken på tampen av forrige sesong, men strilen fikk 12 serierunder av årets sesong før Brann-ledelsen fant ut at nok er nok. Da hadde den nåværende AaFK-treneren et poengsnitt på 1,25 poeng per kamp.

Ingebrigtsen tar nesten nøyaktig halvparten så mange poeng per kamp. Brann har 0,63 poeng i snitt under sin nye trener.

Årets sesong var dømt til å mislykkes med Nilsen ved roret, mener Huseklepp. Den tidligere Brann-spilleren vil ikke diskutere Ingebrigtsens skjebne ved nedrykk, og peker på at treneren kom inn på et vanskelig tidspunkt.

– Men Kåre må leve med realitetene, for poengsnittet og resultatene er som de er. Det blir for søkt å spekulere i om han får sparken ved nedrykk, men det blir en nervepirrende høst for Brann. Det er en kunst å snu det, sier Huseklepp.

Med seks serierunder igjen av Eliteserien, ligger Brann tre poeng over kvalifiseringsplass og fem poeng unna direkte nedrykk. For i tidsrommet Ingebrigtsen har ledet Brann, har både Mjøndalen, Start og Strømsgodset plukket flere poeng.

Kommende serierunde møter alle fire antatt sterkere motstand fra topp seks på tabellen i Eliteserien.

– Det ene laget som kan ta en overraskende seier der – den som klarer å ta en skalp – vil få et skikkelig overtak, tror Huseklepp.

Om to serierunder møter Brann AaFK – et lag som har sluppet inn utrolige 71 mål og som de fleste har dømt nord og ned i lang tid. En perfekt kamp til å snu trenden for bergenserne – eller?

– Det som gjør den kampen spesiell er at det er Nilsen med Ålesund. Det er en kamp folk i Bergen frykter. Det skal være tre sikre poeng, men det er ikke det, mener Huseklepp.

– Jeg håper at de innser alvoret, og jeg tror de overlever. Alle slår AaFK, det er tre gratispoeng, mener Jonsson om kampen 28. november.

I neste serierunde skal Brann til Trondheim for å møte Rosenborg.