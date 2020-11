Sterke reaksjoner etter omdiskutert VAR-annullering: – Tragikomisk

(Crystal Palace - Leeds 4–1) Eberechi Eze (22) scoret et drømmemål på Selhurst Park, men det var offsideavgjørelsen mot Patrick Bamford (27) som var kampens store «snakkis».

Et tilsynelatende perfekt timet løp ble etterfulgt av en vakker lobb fra Leeds’ toppscorer i Premier League denne sesongen.

Hvittrøyene feiret for det de trodde var en utligning til 1–1, men videodommerne ville det annerledes og annullerte målet.

– Det er nok en latterlig VAR-avgjørelse, var dommen fra Gary Lineker.

Mannen med 48 mål på 80 kamper for det engelske landslaget var bare en av flere som reagerte.

– Bamford en halvmeter onside = offside. Tragikomisk, skrev Brede Hangeland på Twitter.

Årsaken til at målet ble annullert var at Bamford pekte armen fremover for å vise Mateusz Klich hvor han skulle slippe pasningen.

Tidligere ville ikke armen blitt regnet som offside, men fordi en regelendring gjør at det er lov å score med øverste del av armen, mente VAR at Bamford var i offside.

Dermed ble Crystal Palace stående med 1–0-ledelsen som Scott Dann hadde fikset på en corner.

Like etter annulleringen bestemte Eberechi Eze seg for å strø salt i såret på Leeds. 22-åringen skrudde ballen vakkert over muren, via tverrliggeren og i mål.

FRISPARKPERLE: Eberechi Eze sparte ikke på kruttet da han scoret sitt første ligamål for Crystal Palace. Foto: Matthew Childs / POOL / REUTERS POOL

Det var hans første mål i Premier League.

Litt senere fikk imidlertid Bamford scoringen sin. Nok en gang var det Klich som var nest sist.

Bamford plukket opp en stuss, brystet med seg ballen og hamret den i det lengste hjørnet med venstrefoten.

På tampen av den første omgangen var Helder Costa svært uheldig da han forsøkte å blokkere et innlegg, men isteden gjorde slik at ballen endret retning og endte i eget nett.

I andre omgang økte Crystal Palace ytterligere da Wilfried Zaha spilte fri Jordan Ayew, som satte ballen i mål via keeper og stolpen.