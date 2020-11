Frankrike-sjefen hevder Pogba ikke trives i Manchester United

Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps er bekymret for Paul Pogba. Han mener midtbanespilleren er misfornøyd med situasjonen sin - og at han brukes feil på banen.

MISFORNØYD? Paul Pogba, her etter at han lagde straffe mot Arsenal, i en kamp som endte med 0–1-tap for Manchester United. Foto: Paul Ellis / PA Wire

– Jeg kjenner ham godt, og han kjenner spillergruppen vår godt. Han er i en situasjon med klubben sin der han ikke er fornøyd. Verken med spilletid eller hvordan han blir brukt, sier Didier Deschamps ifølge France Football.

Pogba har vært gjenstand for mye kritikk denne sesongen.

Manchester United har slitt, spesielt i Premier League, og Pogba har vært ustabil i prestasjonene. Han har startet to av de siste syv kampene i alle turneringer på benken, og i det svake 0–1-tapet for Arsenal, lagde han straffe:

Hvert overgangsvindu blir han koblet til andre klubber. Enten en megaovergang til Real Madrid som ledes av hans landsmann Zinedine Zidane, eller en retur til Juventus, som nå er under Andrea Pirlos ledelse. Pirlo og Pogba spilte sammen før Manchester United gjorde Pogba til verdens dyreste midtbanespiller.

I år har han fått en svært kort sesongoppkjøring, som på ingen måte gikk knirkefritt for seg etter at han testet positivt for coronaviruset. Deschamps er helt overbevist om at det har påvirket Pogbas form.

– Han har ikke sin beste periode. Han har hatt flere skader, og coronaviruset traff ham hardt. Han må finne igjen rytmen sin, sier Deschamps.

Deschamps, som i likhet med Pogba har vært med på å vinne VM med Frankrike, hevder Pogba nå er glad for å ha sluttet seg til den franske landslagstroppen.

– Når en spiller ikke er komfortabel i klubben sin, er han naturligvis glad når han får spille med Frankrike, sier Deschamps.

2X VERDENSMESTER: Didier Deschamps med VM-trofeet han har løftet to ganger. Én gang som spiller og én som manager. Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER / X90122

