EM-uttaket: Tre tøffe valg for Hergeirsson

ANALYSE: Thorir Hergeirsson har ikke hatt et slikt utvalg av spillere på tre år. Det gir landslagssjefen hodebry foran EM-uttaket tirsdag. Her er hans tre tøffe valg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KOMMER TIRSDAG: Thorir Hergeirsson offentliggjør EM-troppen tirsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Med bare 16 spillere i troppen må Hergeirsson naturligvis skuffe noen av sine tro tjenere.

Keeperplassen

Norge har kjørt med to målvakter de siste 12 mesterskapene. Det er liten grunn til å tro at Hergeirsson viker unna valget mellom Silje Solberg, Katrine Lunde og Emily Stang Sando. Solberg har fått en god start i Györ og virker som et sikkert valg. Katrine Lunde har vært uheldig med en liten skade i comebacket, men er i stigende form og har vist kvaliteter i Champions League. 40-åringens erfaring er enorm med 299 landskamper og seks gull på 17 mesterskap.

Les også Herrem hevder hun ble bedt om å gå ned i vekt: – Kan være farlig

Utfordreren Emily Stang Sando har blitt 30 år, men har ikke spilt mer enn EM for seks år siden. Har på sitt beste vist internasjonal klasse for Bietigheim – redningsprosent på 41 i Champions League sist lørdag. Andrea Austmo Pedersen sto VM i fjor, er skadet og uaktuell.

Høyrekanten

Marit Røsberg Jacobsen var ute med hodeplager i oktober, men leverte internasjonal klasse da hun scoret åtte for Esbjerg mot Rostov-Don lørdag. Malin Aune har gjort mye bra for Norge de to siste mesterskapene. Har slitt med kneskade gjennom høsten. Gjorde gode kamper for Vipers i oktober. Men har ikke spilt de to siste seriekampene for Norges beste lag der Jana Knedlíková for øyeblikket er et klart førstevalg på høyrekanten. Spørsmålet er om Hergeirsson mener at det klarer seg med en ren høyrekant i EM-troppen.

Les også Krever ny protokoll for håndball-EM og ski-verdenscupen: – Ikke enkelt

Bakspillerplassene

Det kan i så fall gi plass til åtte bakspillere i troppen. Stine Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen, Nora Mørk og Henny Reistad går det ikke an å komme utenom. Emilie Hegh Arntzen har vært lenge ute med skulderskade, men viste klasse mot Bucuresti Champions League. Venstrehendte Stine Skogrand og Amanda Kurtovic kan også fylle en rolle på høyrekanten. Kurtovic har ikke fått mye spilletid for Györ denne høsten.

Det kan hende Hergeirsson må gjøre et tøft valg på de siste plassene. Spillesterke Marta Tomac har lenge vært alternativet når Bredal Oftedal skal hvile, men det er ingen tvil om at Kristine Breistøl har vist skyting av internasjonal klasse for Esbjerg denne høsten. Hun har levert en sterk søknad. Ingvild Bakkerud gjorde en stor VM-kamp i fjor og er også med i diskusjonen. Fjorårets VM-spillere Silje Waade og Moa Högdahl virker lenger unna.

Strek og venstrekant

Marit Malm Frafjord løftet forsvarsspillet i Golden League og blir sammen med Kari Brattset Dale en krumtapp defensivt. Heidi Løkes angrepskvaliteter er fortsatt av toppklasse. Det vil overraske stort om Hergeirsson ikke har med alle tre strekspillerne. Camilla Herrem og Sanna Solberg-Isaksen på venstrekanten er det heller ingen diskusjon om. Begge klassespillere både i forsvar og angrep.

Tirsdag kl. 10.30 kommer svarene. EM-troppen blir tatt ut på en digital pressekonferanse.