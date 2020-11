Tromsø-profilen tilbake fra skade - rekker helgens kamp

Volleyballkamper i Tromsø går som planlagt, men uten tilskuere

FÅR SPILLE: BKTs damelag. Foto: Håkon Steinmo

Til tross for full full stans i treninger og planlagte idrettsarrangement i Tromsø, vil helgens tre planlagte volleyballkamper gå som planlagt.

BK Tromsøs damelag leder eliteserien og møter Skjetten på lørdag, mens BKT 2 som har 1.-divisjonskamper mot Askim og OSI 2 henholdsvis lørdag og søndag.

Men kampene vil gå for tomme tribuner.

- De vil spilles uten publikum. Dette gjør vi for å bidra til å ikke øke smittetrykket i Tromsø. Det betyr at det kun vil være spillere, dommere og funksjonærer tilstede. Vi forsterker renholdet og legger ellers til rette for at kampene gjennomføres på en trygg måte, skriver klubben.