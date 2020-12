Borussia Dortmund bekrefter: Lucien Favre har fått sparken

Borussia Dortmund bekrefter søndag ettermiddag at Lucien Favre har fått sparken. Dermed har Erling Braut Haaland denne sesongen fått ny trener på både klubb- og landslag.

FERDIG: Lucien Favre, her sammen med Erling Braut Haaland under en Bundesliga-kamp mot Union Berlin. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Sparkingen av Favre skjer dagen etter Borussia Dortmunds ydmykende 1–5-tap hjemme for nyopprykkede Stuttgart i Bundesliga. Favre var selv klar over hvor ødeleggende det resultatet var, og omtalte kampen som «en katastrofe».

– Klubben vil takke Lucien for hans dedikasjon og ønsker ham suksess i fremtiden, skriver Borussia Dortmund på Twitter søndag.

– En tøff avgjørelse

Til Bundesligas offisielle nettsted utdyper sportsdirektør Michael Zorc:

– Det var en tøff avgjørelse å ta, men samtidig følte vi at vi sto i fare for å ikke nå målene for sesongen. Derfor måtte vi handle nå.

Hans-Joachim Watzke, president i Borussia Dortmund, uttrykker via Borussia Dortmunds Twitter-konto sin takknemlighet for jobben Favre har gjort siden han tok over klubben i 2018.

– Som profesjonell og som person er det ingen tvil om at Lucien Favre er fantastisk, sier han.

FERDIG: Etter en tøff høstsesong har Lucien Favre fått sparken i Borussia Dortmund. her fortviler han under kampen mot Köln. Den kampen endte med 1–2-tap for de gule og sorte. Foto: UWE KRAFT / AFP

Tidligere søndag meldte den tyske avisen Bild at sveitseren er ferdig som manager i klubben.

Fra før har også regionsavisen Ruhr Nachrichten meldt at Favres tid i klubben gikk mot slutten.

Favres assistenttrener Edin Terzic har fått jobben med å lede Borussia Dortmund resten av sesongen. Det bekrefter klubben selv.

TAR OVER: Edin Terzic. Foto: Ina Fassbender / POOL / AFP POOL

Terzic’ første kamp blir mot Werder Bremen førstkommende tirsdag, før Union Berlin venter fredag. Deretter venter en cupkamp mot Eintracht Braunschweig, før klubben er ferdigspilt for året.

Til tross for lørdagens stortap har Borussia Dortmund bare fem poeng opp til Bayern og RB Leipzig, som topper Bundesliga med 24 poeng.

Mannen som hentet Haaland

Sveitsiske Favre, som var inne i sitt siste kontraktsår med klubben, har ledet Borussia Dortmund siden 2018. Etter 110 kamper som Dortmund-sjef kan han vise til en seiersprosent på 61.82 prosent.

Han har i løpet av tiden som Borussia Dortmund-manager vunnet ett trofe med klubben: Den tyske supercupen i 2019. 63-åringen har lang fartstid som manager, og har tidligere ledet flere lag i Sveits, i tillegg til Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach og franske Nice.

Lucien Favre var manager da Erling Braut Haaland kom til klubben i januar.

De gule og svarte er fra før videre i Champions League etter å ha endt på 1. plass i sin gruppe med Lazio, Club Brugge og Zenit St. Petersburg. De har imidlertid slitt den siste tiden, og står med bare én seier på sine siste fem kamper.

Ikke nok med det, for første gang siden 2013/14-sesongen har de gått på tre strake hjemmetap i Bundesliga.

Uten toppscoreren

Tapet mot Stuttgart, som var den siste dråpen i et allerede fullt beger, var Borussia Dortmunds største på hjemmebane siden Bayern München vant med samme sifre i 2009.

Duoen Favre/Haaland har hatt en god og spøkefull tone i mediene den siste tiden.

– Hei, trener, jeg er sint på deg! spøkte Haaland med Favre etter å ha scoret fire mål.

Treneren svarte med å si at Haaland måtte score fem mål neste kamp.

– Haaland var fantastisk. Vi spilte veldig bra i starten av andre omgang, sa Dortmund-trener Lucien Favre til DAZN etter kampen hvor Haaland scoret fire mål mot Hertha Berlin.

Nordmannen er for øyeblikket ute med en strekkskade og spiller neppe mer for klubben i 2020.

Haaland har vært brennhet for et noe ustabilt Dortmund denne sesongen, og står med 17 scoringer på 14 kamper i alle turneringer.

Dette er andre gang i løpet av 2020 at Haaland får en ny manager. Først på landslaget, der Ståle Solbakken har tatt over for Lars Lagerbäck, og nå også på klubblaget.