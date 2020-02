Da Njåtun skjønte VM røk, tok hun seg en uke ferie. I dag måtte hun haste til flyplassen for å komme seg til VM-byen.

Ida Njåtun (29) ble vraket til VM på hjemmebane. Bare tre dager før VM starter, kom kontrabeskjeden.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Ida Njåtun blir likevel å se i skøyte-VM på hjemmebane. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Njåtun var opprinnelig satt opp som reserve for Hege Bøkko i den norske sprint-troppen.

Men tirsdag ettermiddag fikk Norges Skøyteforbund bekreftelsen fra det internasjonale forbundets (ISU) tekniske komité at en annen nasjon hadde trukket seg, og Njåtun var klar for VM likevel.

At Bøkko ble foretrukket foran Njåtun ble klart da førstnevnte hadde et bedre stevne enn Njåtun i Calgary for tre helger siden.

29-åringen forteller til Aftenposten at hun da dro til barndomshjemmet i Asker på ferie uken etter.

– Det er litt komisk nå. Jeg reiste til Asker uten skøyter og uten treningstøy og tok en uke «off». Koblet helt ut, rett og slett.

LES OGSÅ: Slik svarer skøytetoppene etter Norges nedtur

Ida Njåtun under verdenscupstevnet på Hamar i fjor. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Hadde hardøkt før hun dro til flyplassen

Njåtun flyttet i fjor sommer til Stavanger sammen med landslagsløper Allan Dahl Johansson. Der har hun den siste uken trent for å være klar til NM på skøyter i mars.

– Jeg hadde to hardøkter i dag og var på styrkeøkt i sted. Ante fred og ingen fare, holdt på si. Jeg var ferdig med den og tok opp mobilen. Da var det masse ubesvarte anrop og meldinger. Da hadde det skjedd, sier hun og ler.

– Nå kommer jeg til å stille litt støl, sier hun humoristisk.

– Det var hardere trening enn du ville gjort om du visste du skulle til VM?

– Ja. Det ble hardere enn det jeg normalt ville gjort i en løpsuke. Jeg hadde litt flaks at det var i dag jeg gjorde det. Det passer bra med timingen. Så får vi se hvordan det slår ut.

Når Aftenposten snakker med henne har hun en time etter at hun fikk gladnyheten, kommet seg til Sola flyplass for å fly til Oslo og ta toget videre til VM-byen Hamar. Skøytene har hun fått med seg i håndbagasjen.

– Det var rett hjem, bestille flybilletter på vei hjem, pakke og dusje.

Njåtun har i motsetning til tidligere år satset på sprint denne sesongen. Skøyteløperen fra Bærum tok i 2015 Norges første medalje i et allround-VM på kvinnesiden siden 1980. Da gikk hun inn til en sensasjonell bronse.

Ida Njåtun smiler under OL i 2018. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Tror ferie kan ha gjort godt

Njåtun har vært på startstreken i et verdensmesterskap hvert år siden seniordebuten i 2011. I år lå rekken an til å bli brutt, men tirsdag ble det klart at hun likevel får ta del i skøytefesten i Vikingskipet.

Faktisk hadde ikke Njåtun store planer om å dra til Hamar i det hele tatt denne helgen, men hun er glad for å få muligheten hun har jobbet mot hele sesongen.

– Jeg føler at jeg har alt å vinne, mener hun.

Årets mesterskap blir det med den mest uvanlige oppladningen av dem alle, men det trenger ikke nødvendigvis å slå negativt ut, mener hun.

– Jeg er glad for at jeg fikk vite det så sent at jeg fikk koble av og tenke på andre ting. Jeg tror det kun har vært sunt, men jeg vet ikke hvordan det gir seg utslag i konkurranse.

Mesterskapet på Hamar går både i sprint og allround.