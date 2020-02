Bøkko i tårer – fortalte at han legger opp

Håvard Bøkko (33) legger skøytene på hyllen.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Håvard Bøkko måtte tørke noen tårer da han onsdag fortalte at han gir seg som skøyteløper etter søndagens VM-løp. Foto: Vidar Ruud

HAMAR: Det bekrefter skøyteveteranen på en pressekonferanse onsdag.

Bøkko avslutter karrieren med helgens allround-VM på hjemmebane i Vikingskipet.

– Søndag har jeg siste dag på jobb. Det blir det siste, fortalte han.

Bøkko maktet ikke å holde tårene tilbake da han fortalte de fremmøtte pressefolkene om avgjørelsen.

– Det er vanskelig å si det, for da er det en realitet. Jeg bestemte meg for lenge siden, men det er vanskelig å si det, forteller han.

Fakta Håvard Bøkko: Alder: 33 (2. februar 1987) Idrett: Skøyter Klubb: Hol Personlige rekorder: 500 m: 35,75, 1000: 1.08,42, 1500: 1.42,67, 5000: 6.09,94, 10.000: 12.53,89. Meritter: OL: 1 gull (lagtempo, 2018), 1 bronse (1500 m, 2020) Allround-VM: 4 sølv, 1 bronse VM enkeltdistanser: 1 gull, 4 sølv, 1 bronse EM: 2 sølv, 4 bronse. Verdenscupen: 9 seirer. Aktuell: Avslutter karrieren etter helgens allround-VM på hjemmebane.

Les også Mesterskapsveteranen tok ferie etter vrakingen. En uke senere måtte hun haste av gårde til VM-byen.

VM- og OL-gull

33-åringen kan se tilbake på en lang og innholdsrik karriere. Merittlisten inneholder ett gull og én bronse i OL, samt én gull-, åtte sølv- og to bronsemedaljer i VM-sammenheng.

Flere av medaljene har han tatt i nettopp Vikingskipet, der han verdenscupdebuterte i 2004 og der han nesten 16 år senere tar farvel.

Bøkko var drittlei: Tok pause fra toppidrettslivet for å være snekker og dra på jakt

Bøkko tok OL-gull på lagtempo i Pyeongchang i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– VM i 2009 var kanskje høydepunktet her. Da var det god stemning og god form, sier Bøkko.

Da stakk han av med tre sølv (10.000 meter, 5000 meter, 500 meter) og gull på 1500 meter.

Denne gangen erkjenner han at en VM-medalje sannsynligvis blir vanskelig å oppnå.

– Etter OL har dette vært målet. Jeg hadde håpet å være en av medaljekandidatene. Det er litt usannsynlig nå, men jeg håper å gjøre tre gode løp og få oppleve skipet for siste gang med skøyter på bena, sier Bøkko.

I karrieren sett under ett trekker Bøkko frem laggullet i OL i 2018 sammen med Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen og Sindre Henriksen som et av de største høydepunktene.

– Alt klaffet den dagen. Å gjøre det med tre kompiser var sykt artig. Du ser alltid at folk griner på pallen, men vi lo bare. Vi lo i flere dager i strekk, forteller skøyteløperen fra Hol i Hallingdal.

Les også VM-nedtur for Norge: – Jeg er fly forbanna

Lasse Sætre hyller Bøkko. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hylles av sjef og lagkamerater

Avgjørelsen var en hemmelighet i det lengste, også for deler av landslagsledelsen. Skøytesjef Lasse Sætre fikk ikke vite om det før han pratet med Bøkko under lunsjen onsdag formiddag.

– Alle som kjenner Håvard vet at han er en beskjeden type, så han ville ikke ha så mye oppmerksomhet. Men jeg sa det ville bli vanskelig å unngå det, sier Sætre.

45-åringen har ikke bare vært Bøkkos sjef. Han var også kollega på landslaget da Bøkko slo seg opp og frem i starten av karrieren.

Han beskriver 33-åringen som en ener som lenge dro lasset alene for norsk skøytesport.

– Det han har prestert alene har vært enestående. Han fikk flere med seg etter hvert, og da har han vært et forbilde for de andre løperne, sier sportssjefen i Norges Skøyteforbund.

Les også Ny norsk skuffelse – sjanseløs på VM-medalje

Det mener også OL-vinner Håvard Lorentzen (27).

– Hadde det ikke vært for ham, hadde det sett veldig mørkt ut for norsk skøytesport i noen år. Han er en fantastisk utøver, sier bergenseren.

Lorentzen beskriver Bøkko som et forbilde, ikke bare for ham selv, men for hele den generasjonen han er en del av. Det bekrefter også Sverre Lunde Pedersen (27).

– Det er litt tøft og trist. Han er en god kamerat og lagkamerat, og han har vært viktig i min utvikling. Men det er forståelig, sier han.

Lorentzen håper at Bøkko vil få en rolle i forbundet også etter at han har lagt skøytene på hyllen. Sætre forteller at de ikke er kommet så langt som å diskutere hvorvidt det er en mulighet.

Hovedpersonen selv har ennå ikke tenkt på hva han vil gjøre fremover, annet enn at han gleder seg til å reise mindre. Spesielt på høsten og vinteren har han sjelden være hjemme lenge av gangen.

– Jeg gleder meg til å jakte, fikse og stå på ski, forteller han.

Publisert Publisert: 26. februar 2020 13:18 Oppdatert: 26. februar 2020 14:34