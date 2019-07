Yngste Tour-vinneren på 110 år: – En helt spesiell rytter

20. etappe, Albertville – Val Thorens (59,5 kilometer)

22 år og 195 dager gammel.

Egan Bernal er den yngste vinneren av verdens største sykkelritt på 110 år. Kun to ganger tidligere har man sett en yngre vinner.

Han er også tidenes første Tour de France-mester fra Colombia.

– Han er helt rå. Det er en helt spesiell rytter. Han er ekstremt god taktisk, sa TV 2s Johan Kaggestad om 22-åringen.

Han hadde 45 sekunder forsprang på den franske folkehelten Julian Alaphilippe før den avgjørende etappen.

Bernal holdt hodet kaldt og sto imot. Til slutt kunne han heve armene i været over mållinjen som vinneren av Tour de France.

Vincenzo Nibali vant etappen etter et tidlig brudd.

Fakta: Egan Bernal Født: 13. januar 1997 Fra: Zipaquirá, Colombia. Lag: Team Ineos. Deltok i Tour de France i fjor. Endte som nummer 15. Har vunnet Paris-Nice og Sveits rundt denne sesongen.

– Kan bli den beste noensinne

Det var en rørt lagsjef hos Team Ineos som møtte TV 2 etter seieren til Bernal. Dave Brailsford hyllet colombianeren i målområdet.

– Han er et utrolig individ. Det vil bety veldig mye for ham og landet hans. Han er rolig og veldig voksen. Det er spektakulært, sa han til TV 2.

Nå er Bernal en av de største idrettsstjernene som noen gang har kommet fra Colombia.

– Han vil bli en folkehelt. Det vil være en utrolig opplevelse. Dette vil endre livet hans. Du må respektere ham for det han har klart, sier Brailsford.

Thomas måtte ta til takke med annenplassen bak Bernal. Han gledet seg på lagkameratens vegne.

– Han er 22 år. Han har over ti år foran seg. Jeg tror han kan bli den beste noensinne, sier Thomas.

Fakta: Trøyene Ledertrøya: Egan Bernal, Geraint Thomas (+1.11), Steven Kruijswijk (+1.31). Poengtrøya: Peter Sagan (309 poeng), Elia Viviani (224), Sonny Colbrelli (203). Kan endres etter søndagens avslutningsetappe. Klatretrøya: Romain Bardet (86 poeng), Egan Bernal (78), Tim Wellens (74). Ungdomstrøya: Egan Bernal, David Gaudu (+23.29), Enric Mas (+57.35). Lagkonkurransen: Movistar Team, Trek-Segafredo (+47.54), Team Ineos (+57.52).

Forkortet etappe

Etappen til Val Thorens skulle opprinnelig gå over 130 kilometer. I kjølvannet av fredagens dramatiske 19. etappe ble det besluttet å halvere etappen.

Grunnen var at store deler av løypen hadde blitt utsatt for jordras og været var langt fra forsvarlig nok til å la den opprinnelige lengden stå.

Dermed ble tidene tatt fra tidspunktet rytterne besteg Col de l'Iseran på fredagens etappe. Egentlig gjensto det i underkant av 40 kilometer av etappen.

Før den 20. etappen ledet Bernal med 45 sekunder på Alaphilippe. Deretter fulgte Geraint Thomas 1.11 bak, Steven Kruijswijk 1.23 bak og Emanuel Buchmann 1.50 bak.

Likevel ble det en spennende avslutning på årets Tour de France.

Satte press på Bernal

Amund Grøndahl Jansens lag, Team Jumbo-Visma, satte et voldsomt tempo opp Val Thorens. Målet var å sette press på konkurrentene og få lagkapteinen Kruijswijk på pallen. Nederlenderen var nummer fire før etappen.

Team Ineos, laget til Bernal og Thomas, lå på hjul og så ut til å ha kontroll.

Med 12 kilometer igjen måtte Alaphilippe slippe gruppen med sammenlagtkanonene. Da raste sekundene for franskmannen, og han klarte ikke å berge en pallplass. Dermed endte Tour de France på skuffende vis for mannen som ikledde seg den gule trøya i 14 dager under rittet. Han ble til slutt nummer fem i sammendraget.

De store angrepene på Bernal kom aldri. Thomas tok annenplassen i sammendraget, med Kruijswijk på plassen bak.

TV-trøbbel

Været skapte også trøbbel for TV-produksjonen under den avgjørende etappen. Fransk Eurosport meldte lørdag formiddag at etappen måtte avlyses, men det ble fort avkreftet.

Deretter ble det rapportert at det ikke var forsvarlig å la helikoptrene lette. Dermed spøkte det for de normale TV-bildene på etappen. Kun bruk av TV-motorsykler ble diskutert som et alternativ.

Til slutt ble det besluttet at den forkortede etappen på 59,5 kilometer skulle gå som planlagt. Været lysnet opp og TV-produksjonen ble avviklet uten problemer.

Dermed ble det hele avgjort opp Val Thorens på 2365 meters høyde.

Bernal vant sammenlagt og ble historisk.

Tour de France har ikke hatt en yngre vinner siden François Faber vant det franske etapperittet da han var 22 år og 187 dager i 1909. Henri Cornet er den yngste vinneren. Han var 19 år og 350 dager da han vant i 1904.