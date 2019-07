Sola nær å ta poeng fra Fredrikstad

Sola – Fredrikstad 1–2

Selveste Fredrikstad gjestet i ettermiddag Sola i PostNord-ligaens 14. serierunde. Sola som kom fra en overtidsseier mot Vidar forrige serierunde ville med seier krype helt opp i ryggen på lagene på trygg grunn på tabellen.

Sola gikk respektløst til verks mot opprykksfavoritten. Kun to minutter var spilt når Ronnel Mathiassen kom seg rundt på høyrekanten. Innlegget hans fant Sander Grelland i boksen, men avslutningen snek seg utenfor Håvard Jenssens venstre stolpe.

Etter Solas sjokkåpning tok bortelaget fra plankebyen over spillet. Fredrikstad styrte mye, men manglet balltempo og kreativitet offensivt. En rekke dødballen evnet gjesten å skape, men fikk ikke uttelling på noen. Det skal Sola takke dyktig hodespill for.

Etter halvtimen kom Fredrikstad til omgangens største mulighet. Tim Nilsen ble spilt fri og kom alene med Solakeeper Aron Lindstrand. Den siste berøringen ble imidlertid for lang og Lindstrand fikk snappet ballen foran FFK-spissen. Nevnte Nilsen scoring hele tre ganger forrige gang lagene møttes.

FFK rakk å skape en siste mulighet før pause. Etter en dødball fikk gjestene en dobbeltmulighet, først på brassespark som Sola fikk klarert. Deretter falt ballen ned på syv meter, men oppofrende Solaspillere fikk blokkert. Dermed tok lagene pause på 0–0.

Fakta: Kampfakta Sola – Fredrikstad 1-2, (0–0) 2.divisjon Sola stadion Mål: 0–1 Joona Veteli (47), 0–2 Tim Nilsen (58), 1–2 Jonathan Braut Brunes (90) Dommer: Aleksander Skjold Vermundsen (Kopervik I.L.) Solas lag (4-4-2): Aron Lindstrand – Andreas Rosenes, Alexander Idland, Kristian Novak, Ronnel Mathiassen – Kingsley Ehgiator, Ulrik Lund, Sebastian Sebulonsen, Johannes Hinna – Jonatan Braut Brunes, Sander Grelland

Tøff start på andre omgang

Andre omgangen var kun to minutter gammel når Fredrikstad satt inn nådestøtet. Joona Veteli ladet skuddfoten fra 20 meter og ballen lurte seg forbi Lindstrand og opp i høyre hjørnet. Dermed tok rødbuksene føringen og fortsatte presset mot Solas mål.

Kun minutter senere smalt det igjen bak Solakeeper Lindstrand. Tim Nilsen ble spilt gjennom og fikk satt ballen via hansken til Lindstrand og stolpen, og med doblet ledelsen til gjestene.

Sola ble litt tamme utover i omgangen og evnet ikke å skape mye. Det gjorde Fredrikstad som først traff tverrligger med innbytter Reuterswärd. Deretter fikk Tim Nilsen en stor mulighet men Lindstrand fikk avverget. Fredrikstad spilte seg til nok en stor mulighet uten at ledelsen ble økt.

Johannes Hinna som scoret et drømmemål forrige gang lagene møttes var nære ved å gjenta bedriften i ettermiddag. Et skudd fra 20. meter traff tverrligger og gikk over mål.

Skapte spenning på overtid

Sola skapte nytt liv i kampen når Jonathan Braut Brunes smalt ballen i mål fra 16. meter. Reduseringen skapte liv de resterende tre tilleggsminuttene, uten at Sola maktet å score et mål til. Dermed tok FFK alle tre poengene, noe Solatrener Øystein Elvestad synes er surt.

– I dag står spillerne bra opp, spesielt i første omgang. Vi spilte kynisk og planen vår fungerte. Vi fikk dessverre ikke utnyttet høyden vi hadde på topp, noe vinden må ta sin del av skylden for. Så er det synd av vi slipper inn så tidlig i 2. omg. Vi får for store avstander i laget, noe FFK klarer å utnytte, sier Elvestad.

Sola tar sommerferie under nedrykksstreken, men som Elvestad tidligere har vært inne på kan vi forvente å se et helt annet Solalag i høstsesongen.

– Vi har hatt litt marginer imot så langt i sesongen. Noen resultater burde vi gjerne vippet i vår favør. Nå er vi erfaringer rikere og er veldig godt rustet til høsten. Vi har stor tro på at vi kan holde plassen, avslutter Elvestad.