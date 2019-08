FORNEBU: «Gi en applaus for Tonje Pedersen!» utbrøt speakeren i arenaen på Fornebu, utenfor Oslo. Publikum svarte med et voldsomt jubelbrøl.

Tonje Pedersen er den første norske kvinnen til å delta i en finale i X Games. Selv om hun endte på 7.-plass, blir prestasjonen beskrevet som noe viktigere enn bare et resultat.

– Hun går foran som en lederstjerne for alle kvinnelige norske skatere, sier landslagstrener Henning Braaten til Aftenposten.

I sitt tredje, og siste forsøk, leverte Larvik-jenta et solid «run». Der klarte Pedersen alle triksene hun hadde øvd på. Hun håper prestasjonen kan inspirere andre.

– Jeg ønsker at det skal komme flere norske jenter opp. Jeg ser blant «kidsa» at flere skater nå enn da jeg begynte, forteller Pedersen.

Konkurrentene var den ypperste verdenseliten. Aori Nishimura fra Japan tok gullet.

– Jeg føler litt på at de har bedre triks enn meg, og at jeg har en vei å gå. Men dette var en kul opplevelse. Jeg vil bare skate hver dag og utvikle meg, sier 24-åringen.

Fakta: Tonje Pedersen Født: 10. juni 1995 (24 år) Klubb: Larvik skateboardklubb Bor: Larvik Yrke: Skater på heltid Utdannelse: Master i medier og kommunikasjon Meritter: Har vunnet NM åtte år på rad. Vant den internasjonale konkurransen Malmö street i fjor, EM-bronse i 2019.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Revolusjon på kvinnesiden

Kristina Westad lar seg også imponere av Pedersen. 30-åringen har vært en del av miljøet hele livet. Hun har konkurrert i en rekke internasjonale konkurranser og vunnet NM tidligere.

– Jeg er kjempestolt av Tonje. Det er gøy å se hvor langt hun har kommet. De siste årene har det tatt helt av på kvinnesiden i skatesporten, sier hun.

Westad husker for fem år siden da det «bare var en håndfull» kvinnelige skatere i Norge. Nå driver hun sitt eget skateboardmerke og opplever en stor etterspørsel fra norske jenter.

– Ryktene går om at skatebutikker selger flere brett til jenter enn gutter akkurat nå. Det er utrolig hvor fort utviklingen har gått.

Privat

Norsk OL-dommer

Moldenseren er høyt verdsatt internasjonalt for det hun har gjort for sporten. Nå er Westad håndplukket av IOC til å bli en fremtidig OL-dommer i skatekonkurranser.

I første omgang skal hun dømme i World Skate, konkurranser organisert av det internasjonale forbundet.

I tillegg er hun ansatt i en stilling for å bidra til større likestilling i den mannsdominerte sporten.

– Jentene har vært redd for å komme til skateparken. De ser bare masse gutter. Jeg har alltid blitt tatt godt vare på, og aldri opplevd noen problemer. Grunnen til at Tonje og jeg er blitt så gode er fordi vi har skatet med gutter, forteller Westad.

Det trange OL-nåløyet

Kun 20 kvinner får delta i skatekonkurransen under OL i Tokyo neste år. Konkurransen er på et skyhøyt nivå, og nåløyet er trangt. Westad anslår at Pedersen er blant de 30 beste i verden på nåværende tidspunkt.

Det som taler for den norske 24-åringen er at hvert land kan kun stille med tre utøvere. Dermed må de ledende skatenasjonene som USA, Brasil og Japan vrake topprangerte utøvere til de olympiske lekene.

– Det vil gjøre at Tonje kommer mye lenger opp på listen. Jeg vil tro X Games vil gi en god «boost» i rankingpoeng også, sier Westad.

Hun får støtte fra landslagstreneren. Braaten mener 24-åringen er på skuddhold.

Kanskje blir Pedersen også den første norske skateren i olympisk målestokk.