Johannes Høsflot er en av mange norske langrennsstjerner som kjører i gang noen eksperimenter i en sesong hvor det ikke skal gås mesterskap. KETIL BLOM HAUGSTULEN

I vinter får langrennsstjernene muligheten til å eksperimentere

Hvert fjerde år er det ingen mesterskap for norske langrennsløpere. Det bruker mange av dem til å eksperimentere.

BEITOSTØLEN: Norsk langrenn er som et laboratorium denne sesongen. En mesterskapsfri sesong gir utøverne mulighet til å forsøke noe nytt uten at de risikerer mulighetene for medalje i mesterskap.

Johannes Høsflot Klæbo har gjennomført sin første samling i høyden noensinne uten at det handlet om tradisjonell høydetrening. Han og trener morfar Kåre Høsflot fant ut at den nå er på tide og skaffe seg kunnskap om nettopp høydetrening. Da var det greit at det skjedde i en sesong hvor de ikke skal gås for gull i mesterskap.

– Akkurat nå er det tiden for å prøve noe nytt. Vi har prøvd å lage vår egen lille oppskrift på hvordan man skal gjøre dette.

Tok permisjon

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har tatt permisjon fra landslaget denne høsten for å konsentrere seg om studier.

– Det er som et eksperiment, sier hun om sitt eget opplegg for sesongen. Jeg vil finne ut om det er mulig å holde seg i verdenstoppen med å trene hjemme uten å dra på samlinger, fortalte hun til Aftenposten tidligere i høst.

Hun syntes at en mesterskapsfri sesong var ypperlig for å prøve ut nettopp dette.

Martin Johnsrud Sundby kaller sesongoppkjøringen et forskningsprosjekt. Han er en av mange langrennsløpere som gjør ting annerledes foran denne vinteren. KETIL BLOM HAUGSTULEN

Ikke så stor fallhøyde

Martin Johnsrud Sundby mener at han bedriver forskning denne sesongen. Forskningsobjektet er han selv. Mannen som er kjent for å trene knallhardt og som vanligvis klokker inn flest treningstimer, har redusert antall treningstimer denne sesongen.

– Vis meg han tobarnsfaren som er i toppen i langrenn. Det krever smarthet, fokus og jeg kan ikke gjøre som jeg gjorde i fjor. Jeg må gjøre det på en annen måte.

Hele herrelandslaget går til sesongstart uten at noen har gjennomført det tradisjonelle høyderegimet norsk langrenn har holdt fast på i 25 år. I stedet reiste de til Pyreneene 14 dager i august/september. Der trente de på 1800 meter for å skaffe seg erfaringer om hvordan de om to år skal takle konkurranser i Beijing-OL på den samme høyden.

Fakta Langrennsåpningen Konkurransene på Beitostølen er starten på den norske langrennssesongen og kalles gjerne «nasjonal åpning». Løpere fra alle nasjoner har mulighet til å delta, men det er 90 prosent norsk deltagelse. Her er konkurransene: Fredag 22. november: Sprint, klassisk, kvinner og menn Lørdag 23. november: 10 km, kvinner – klassisk

15 km, menn – klassisk Søndag 24. november

15 km, menn – fri

10 km, kvinner – fri

– Med en sesong uten mesterskap får vi helt klart andre muligheter. Fallhøyden blir ikke fullt så stor. Du kan prioritere andre ting på trening, trene annerledes og ta tak i ting du ikke har tenkt over før, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum og fortsetter:

– Jeg vil ikke si vi har gjort det i stor grad, men vi har prøvd å trene litt mer. Historisk sett tror jeg vi aldri har trent mer som lag enn det vi har gjort i år. Det er et eksperiment, og jeg er spent på hvordan det går. Det er viktig læring inn mot VM- og OL-sesongene å se hvordan vi tåler det vi har gjort.

Dro til høyden som et eksperiment

Og mens herreløperne har kuttet ut trening i høyden, så fant Ragnhild Haga ut at hun skulle bruke denne sesongen til å trene mer i høyden.

– Jeg har aldri vært så mye i høyden som foran denne sesongen. Jeg hadde kanskje ikke gjort dette dersom det hadde vært mesterskap denne sesongen. I en slik sesong er det ikke det samme uttakspresset.

Hun har bak seg tre høydeopphold og skal feire jul i høyden i Davos. Høydeopphold blir det også på Heidi Weng. Hun legger opp til å være borte lenge i desember, og det blir nytt for henne.

– Jeg skal prøve å være borte en måned. Det betyr at jeg kommer til å feire jul i Livigno og være i høyden før Tour de Ski. Siden jeg er så hjemmekjær, blir det en utfordring.

Trapper opp mengden

Simen Hegstad Krüger bruker også muligheten som den kommende sesongen gir.

– Jeg skal trene mer enn jeg har gjort tidligere. Jeg hadde nok kanskje begynt med denne opptrappingen uansett, men det passet veldig godt å gjøre det nå, sier Lyn-løperen som skal bruke helgen på Beitostølen til å kvalifisere seg til verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Finn Hågen Krogh gjør derimot ingen store sprell. Finnmarkingen vil heller gå tilbake til en gammel oppskrift i jakten på å finne seg selv. Krogh har slitt tungt i årene etter VM i Lahti.

– Jeg er kanskje litt motsatt av de andre denne sesongen. For min del handler det mer om å finne tilbake til det jeg gjorde bra før. Jeg søker etter gamle takter, sier han.

Satser på langløp

Hans Christer Holund skal gå langløp i vinter. Det ville han ikke gjort dersom det hadde vært mesterskap denne sesongen.

– Det blir annerledes. I vinter blir det ingen kvalifiseringsjag. Det første verdenscuprennet blir like viktig som det siste. Du trenger ikke lade opp til en formtopp foran et mesterskap. Jeg tenker to år frem i tid, og neste sesong skal jeg gå en femmil i VM. Den er i klassisk stil, og derfor må jeg bli en bedre klassiskløper, sier Holund.

Verdensmesteren på 50-kilometeren fra Seefeld forteller at langløp blir hans måte å «leke seg frem» på.

– I vinter kan man gå renn man har lyst til å gå, men som du kanskje ikke har mulighet til å gjøre hvis det er mesterskap. Sånn sett blir det en artig sesong.

En gjør alt som før

Selv om det er mange som forsøker å gjøre en vri på det hele denne sesongen, er det en løper som ikke eksperimenterer. Rett nok vil Therese Johaug bli sterkere i staking, men opplegget for sesongen er som det alltid har vært.

– Eneste lille forskjellen er at jeg forsøkt å skape en formtopp til verdenscupåpningen i fjor. I år har jeg trent hardt helt inn mot sesongstarten, sa hun da hun møtte mediene før sesongåpningen.