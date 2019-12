Gabriel Jesus herjet med Dinamo Zagreb. Foto: Foto: Darko Bandic / AP / NTB scanpix

Jesus-målrush snudde kampen for City

Manchester City kom tidlig under i mesterligamøtet med Dinamo Zagreb onsdag, men tre scoringer av Gabriel Jesus sørget for at det ble en helenkel 4-1-seier.

NTB

Måltyven Jesus har fått sjansen i City-angrepet de siste kampene som følge av at argentinske Sergio Agüero er skadet. Brasilianeren har tatt godt vare på muligheten.

Onsdag ble han meget vrien å stoppe for et Dinamo Zagreb-mannskap som kjempet for plass i mesterligaens utslagsrunder. City hadde sikret avansementet i god tid før bortekampen i Kroatia.

Kjempetreff

Hjemmefansen fikk noe å juble for da spanske Dani Olmo ordnet 1-0-ledelse på vakkert vis allerede etter ti minutters spill. Volleytreffet var av øverste klasse.

Mot slutten av omgangen overtok imidlertid Jesus showet. Først utlignet han til 1–1 med hodet etter godt forarbeid av Riyad Mahrez. Da gjensto det 11 minutter til pause.

Fem minutter ut i annen omgang var det Phil Foden som var regissør da Jesus scoret sitt andre for dagen. Angrepet bortelaget vartet opp med ved den anledningen var strålende.

Deretter fullbyrdet brasilianeren hat tricket da den franske venstrebacken Benjamin Mendy slo et presist og meget godt innlegg fra venstre. På bakre stolpe sto Jesus alene.

På tampen satte Phil Foden inn 4–1.

Sjakhtar videre

City-seieren var også gode nyheter for Sjakhtar Donetsk. Med Dinamo Zagreb-seier i Kroatia ville den ukrainske klubben vært avhengig av poeng i sitt hjemmemøte med Atalanta for å sikre avansementet til utslagsrundene.

Det ble aldri noe tema.

Timothy Castagne, Mario Pasalic og Robin Gosens scoret målene i det som ble en sterk 3-0-seier for Atalanta, men Sjakhtar slår likevel følge med City til cupspillet.

Atalanta kan på sin side glede seg over spill i Europaligaen på nyåret.

Sjakhtar måtte spille det siste snaue kvarteret av onsdagens kamp med ti mann etter at brasilianske Dodo ble utvist.